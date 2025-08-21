"Taniec z Gwiazdami": Michał Czernecki nie wystąpi w 17. sezonie

Sezon 17. "Tańca z Gwiazdami" miał być pełen niespodzianek. No i jest. Niestety także tych przykrych. Michał Czernecki (47 l.), który zamierzał podbijać parkiet, na chwilę przed startem programu musiał z niego zrezygnować.

Wszystko przez dawną kontuzję i problemy, które mogłaby ona spowodować podczas intensywnych treningów. Lekarze kategorycznie zabronili aktorowi tańczyć! Produkcja show wydała oficjalny komunikat, w którym przekazano, że Michał Czernecki nie wystąpi w 17. edycji "Tańca z Gwiazdami"!

Michał musiał wycofać się z programu jeszcze przed rozpoczęciem głównych treningów tanecznych. Zdaniem lekarzy obciążenia i tak szczególny, intensywny trening, mógłby zakończyć się dla aktora poważną kontuzją związaną ze starym urazem" - podano w sieci.

Taneczna partnerka Michała Czerneckiego nie kryje żalu

Ze złą wiadomością musi się też zmierzyć tancerka, która miała partnerować Czerneckiemu w programie. Na początku lipca potwierdzono, że aktorowi na parkiecie będzie partnerować Julia Suryś (24 l.). Utalentowana tancerka w poprzednich sezonach tańczyła z Filipem Lato oraz Michałem Mikołajczakiem. Dziś nie kryje żalu z powodu przedwczesnego odejścia z programu.

Zdrowie jest najważniejsze, więc mam nadzieję, że Michał szybko pozbędzie się kontuzji. Jest mi przykro, bo uwielbiam ten program i chciałam przeżyć tę przygodę raz jeszcze, w szczególności, że jest to edycja jubileuszowa - mówi nam Julia Suryś.

Program rusza już 14 września, więc za późno, by zatańczyła z kimś innym. Możliwe, że zobaczymy ją w grupie tancerzy występujących przed powitaniem prowadzących oraz prezentacją wszystkich par. W ubiegłym sezonie taki los spotkał Michała Kassina, który niedawno wrócił do głównego składu tancerzy i jesienią zatańczy z Barbarą Bursztynowicz. Julia w rozmowie z "Super Expressem" życzyła niedoszłemu partnerowi powrotu na parkiet "Tańca z Gwiazdami".

Może będziecie mieli szansę zobaczyć mnie w innej roli podczas programu. Nie mieliśmy okazji przeprowadzić z Michałem wspólnych treningów. Mam nadzieję, że będzie miał okazję kiedyś jeszcze wziąć udział w programie - dodaje z nadzieją.

Sam aktor nie odpowiedział na nasze pytania. Mimo wszystko życzymy dużo zdrowia!

