Nie tak to miało wyglądać. Michał Czernecki wycofuje się z „Tańca z Gwiazdami

Michał Czernecki wycofał się z 17. edycji „Tańca z Gwiazdami” jeszcze przed rozpoczęciem głównych treningów.

Decyzja zapadła po konsultacji z lekarzami – intensywne treningi mogłyby zakończyć się groźną kontuzją.

Fani aktora są rozczarowani, ale wspierają go i liczą, że wystąpi w programie w kolejnej edycji.

Oficjalny komunikat produkcji "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami"

O decyzji poinformowano na oficjalnym profilu programu w mediach społecznościowych.

Michał Czernecki nie wystąpi w 17. edycji „Tańca z Gwiazdami”! Michał musiał wycofać się z programu jeszcze przed rozpoczęciem głównych treningów tanecznych 😢 Zdaniem lekarzy obciążenia i tak szczególny, intensywny trening, mógłby zakończyć się dla aktora poważną kontuzją związaną ze starym urazem

– napisano na Instagramie. Wieść ta zaskoczyła widzów i fanów, którzy z niecierpliwością czekali, by zobaczyć Czerneckiego w nowej roli. Jak dotąd nie poinformowano, czy w miejsce aktora zobaczymy kogoś innego, czy też w tej edycji do rywalizacji stanie mniej par.

Stary uraz dał o sobie znać

Jak wynika z komunikatu, u aktora odnowił się dawny uraz, który przy tak intensywnym wysiłku, jaki towarzyszy treningom tanecznym, mógłby prowadzić do poważnych komplikacji. Lekarze nie mieli wątpliwości – kontynuowanie przygotowań do programu mogło skończyć się dla Michała Czerneckiego bolesną kontuzją, wymagającą długiej rehabilitacji. Sam aktor nie ukrywał, że udział w „Tańcu z Gwiazdami” był dla niego wyzwaniem, ale też ogromną przygodą.

Zobacz też: Michał Czernecki wbija szpilę celebrytom bez dyplomu. „To przestrzeń dla zawodowców”

Kim jest Michał Czernecki?

Michał Czernecki to popularny aktor teatralny i filmowy, znany z wielu produkcji telewizyjnych i kinowych. Zagrał m.in. w serialach „Leśniczówka”, „Ojciec Mateusz”, „Na dobre i na złe” czy „Diagnoza”. Ma na swoim koncie również role filmowe, a jego nazwisko od lat budzi sympatię widzów. Dlatego informacja o jego udziale w tanecznym show spotkała się z tak dużym zainteresowaniem.

Wielu fanów liczyło, że Czernecki pokaże na parkiecie zupełnie nowe oblicze – artysty nie tylko dramatycznego czy komediowego, ale i gotowego na widowiskowe choreografie.

Zobacz też: Partnerka Michała Czerneckiego wprost o jego udziale w "Tańcu z Gwiazdami". Ma konkretne zamiary

Fani nie kryją żalu

Internauci nie kryją żalu, że aktor nie wystąpi w tej edycji. Pod oficjalnym komunikatem pojawiły się dziesiątki komentarzy pełnych wsparcia. „Zdrowie najważniejsze, trzymamy kciuki za szybki powrót do formy”, „Szkoda, bo bardzo na niego czekałam”, „Może w kolejnej edycji?” – pisali fani. Produkcja programu nie zdradziła jeszcze, czy miejsce Michała Czerneckiego zajmie inna gwiazda, czy też 17. edycja odbędzie się z mniejszą liczbą uczestników.

Choć decyzja o wycofaniu się z programu była trudna, Czernecki postawił sprawę jasno – zdrowie jest najważniejsze. I choć nie zobaczymy go w tanecznych popisach, niewykluczone, że w przyszłości spróbuje swoich sił w kolejnej edycji. Na razie jednak musi skupić się na powrocie do pełnej sprawności i uniknięciu kontuzji, która mogłaby na dłużej wykluczyć go z pracy zawodowej.

Michał Czernecki: „Nie wziąłbym udziału w reality show” Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.