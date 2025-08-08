"Taniec z Gwiazdami": Michał Kassin po przerwie wrócił do programu

Michał Kassin zyskał popularność dzięki udziałowi w "Tańcu z Gwiazdami". Szybko stał się jednym z ulubieńców widzów. 32-letni tancerz w poprzednich sezonach "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami" partnerował m.in. Roksanie Węgiel oraz Annie-Marii Siekluckiej. Kassin jest posiadaczem najwyższej klasy tanecznej "S" w tańcach latynoamerykańskich.

Michał Kassin z Roksaną Węgiel dotarli aż do finału. Ostatecznie zajęli drugie miejsce, ustępując pierwszeństwa Anicie Sokołowskiej i Jackowi Jeschke. Ku rozczarowaniu wielu, utalentowany tancerz nie dostał się do składu szesnastego sezonu programu. Jednak wraz z grupą taneczną Collective tańczy podczas występów poprzedzających przywitanie prowadzących i prezentację wszystkich par. Niestety, podczas treningu przed trzecim odcinkiem doznał poważnej kontuzji.

Krótko po tym Michał Kassin poinformował o zakończeniu związku z Jakubem Pursą, choreografem, również związanym z programem "Taniec z Gwiazdami".

Bardzo nie chciałem tego robić, ale przytłacza mnie liczba wiadomości z zapytaniami na ten temat, co jest poniekąd dla mnie zrozumiałe, bo nasza relacja stała się medialna i dla wielu z was byliśmy jakimś przykładem miłości. (...) Chciałbym tym samym zamknąć pewien rozdział i wraz z nogą uleczyć także swoje serce. Ja i Kuba nie jesteśmy już razem - przekazał tancerz.

Michał Kassin jest w nowym związku. Nie może oderwać rąk od ukochanego

Kassin dokonał coming outu po finałowym odcinku piętnastego sezonu "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami". Fani tancerza cieszyli się razem z nim. Jednak nie wszyscy są tak tolerancyjni. Odkąd Kassin opowiedział o swojej orientacji musiał zmagać się z przykrymi, często wręcz obrzydliwymi komentarzami.

Związek z Jakubem Pursą przeszedł do historii, ale Michał Kassin nie jest już singlem. O ile nie chce by jego obecny związek był tak medialny, jak poprzedni, to nie ma zamiaru się również ukrywać ze swoim uczuciem. Na Instagramie zamieścił filmik z nowym ukochanym, z którym wypoczywa obecnie na greckiej wyspie Zakynthos. Widać na nim, jak razem z partnerem relaksują się w basenie. Panowie nie szczędzą sobie czułości!

Ja i mój "tajemniczy brunet", który tak naprawdę jest ciemnym blondynem - napisał Kassin.

Kassinowi relaks zdecydowanie się przyda. Tancerz pojawi się bowiem w jesiennej edycji "Tańca z Gwiazdami". Według medialnych doniesień będzie partnerował Barbarze Bursztynowicz.

