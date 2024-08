Michał Kassin ujawnia kulisy wesela Węgiel i Mgleja. "Roxie i Kevin ze wszystkimi rozmawiali"

Co za wiadomości!

Wesele Roxie Węgiel i Kevina Mgleja było jedną z najbardziej wyczekiwanych imprez tych wakacji. Ślub cywilny pary odbył się wiosną w totalnej tajemnicy, fani i media dowiedzieli się o wszystkim po fakcie. Uroczystości kościelne i huczne wesele były zapowiedziane na sierpień, do ostatniej jednak chwili nie był znany dokładny termin i miejsce - nawet zaproszeni goście dostali te informacje w ostatniej chwili.

Kassin skomentował pierwszy taniec Roxie i Kevin

Wśród zaproszonych był Michal Kassin - tancerz, który poprowadził Roksanę do finału "Tańca z gwiazdami". W trakcie trwania programu piosenkarka i jej trener bardzo się zaprzyjaźnili i, jak opowiadali, zaczęli się także spotykać prywatnie wraz z Kevinem i chłopakiem Kassina - Jakubem Pursą. Takie podwójne randki dodatkowo ich zbliżyły nic więc dziwnego, że to Michałowi przypadło w udziale przygotowanie choreografii do pierwszego tańca młodej pary.

Pierwszy taniec naprawdę wyszedł pięknie. Młodzi dali z siebie wszystko, wszyscy goście oglądali z zachwytem. Ja też jestem z nich bardzo dumny, bo nauka nie poszła w las i widać efekt naszych wspólnych treningów. Co najważniejsze, było widać między nimi prawdziwe uczucie - te wszystkie spojrzenia w oczy były autentyczne. Myślę, że będą mieli pamiątkę na długie lata.

Tancerz zdradza, jak naprawdę było na weselu Roksany Węgiel

Po imprezie Michał Kassin w rozmowie z Pudelkiem zdradził także, co działo się na weselnej sali i jak zachowywali się nowożeńcy.

Ja i Jakub bawiliśmy się super! Przepiękne miejsce, wszystko doskonale zorganizowane, wszystko było autentyczne, goście cały czas na parkiecie, Roxie i Kevin ze wszystkimi rozmawiali i dla każdego znaleźli chwilę, pomimo tego, że było bardzo dużo gości. No i najważniejsze, było widać, że po prostu są szczęśliwi.

I to najważniejsze. Życzymy nowożeńcom wszystkiego najlepszego na wspólnej drodze!

Tak wyglądało wesele Roxie Węgiel i Kevina Mgleja