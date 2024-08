W takiej sukni Roxie Węgiel wzięła ślub. Piosenkarka wyglądała jak gwiazda Hollywood. Kevin nie odrywał od niej oczu

Styl Roksany Węgiel to nie tylko kwestia mody, ale także wyraz jej osobowości i artystycznej wizji. Jej stylizacje odzwierciedlają pewność siebie, odwagę i chęć eksperymentowania, co sprawia, że jest inspiracją dla wielu młodych ludzi. Nic więc dziwnego, że takie zainteresowanie budziło to, w jakiej sukni dziewiętnastolatka pójdzie do ołtarza.

Styliści prześcigali się w domysłach. Wielu stawiało na to, że gwiazda na ten jedyny dzień w swoim życiu wybierze suknię skromną i elegancką, a postawi na dodatki. Typowano też fryzurę - najczęsciej stawiano na hollywoodzkie fale lub upięcie w stylu Audrey Hepburn. Czy te przewidywania kazały się trafne? I tak, i nie.

Suknia ślubna Roksany Węgiel. Prosty krój i koronki

Roksana Węgiel wybrała koronkową suknię z długim trenem. Krój sukni był rzeczywiście prosty, ale trudno uznać, że była ona skromna. Bogate zdobienia na całej tkaninie, lekko prześwitujący materiał, który pozwalał podziwiać długie nogi piosenkarki, głęboki i pięknie zdobiony dekolt i "nagie" plecy sprawiły, że Roksana wyglądała jak gwiazda filmowa. Włosy pozostawiła rozpuszczone, ułożone jedynie w miękkie fale. Udekorowała je długim welonem. W rękach miała bardzo prostą i nowoczesną wiązankę z kalii.

Stylizacja ślubna Kevina Mgleja - bez muchy i skarpetek

Kevin Mglej również prezentował się bardzo stylowo w kremowym trzyczęściowym garniturze i śnieżnobiałej koszuli. Odpuścił sobie muchę czy krawat. Na nogach miał mokasyny z brązowego zamszu i, co niecodzienne w przypadku takich uroczystości, nie miał skarpetek. Zobaczcie w galerii, jak prezentowali się państwo młodzi.

Ślub i wesele Roxie Węgiel i Kevina Mgleja

Roksana Węgiel i Kevin Mglej stanęli na ślubnym kobiercu w niedzielę, 25 sierpnia, o godzinie 15.30. Wcześniej para zdecydowała się na potajemny ślub cywilny, który odbył się wiosną br. Ślub kościelny przygotowano z pompą, ale i wyczuciem. Przy organizacji swoje palce maczała Izabela Janachowska, więc wszystko musiała wypaść perfekcyjnie. Uroczystości ślubne odbyły się w kościele świętego Michała Archanioła i świętej Anny w Dydni.

