Roxie Węgiel i Kevin Mglej to jedna z bardziej lubianych par w polskim show-biznesie. Zakochani chętnie pokazują swoją wielką miłość w mediach społecznościowych. Internauci ich uwielbiają i chętnie pozytywnie komentują ich wspólne fotki czy nagrania. 25 sierpnia 2024 roku Roksana i Kevin stanęli przed ołtarzem i powiedzieli sobie sakramentalne "tak".

Niezwykły symbol na ślubie Roksany Węgiel i Kevina Mgleja

Na uroczystości pojawiło się wielu gości z rodziny panny młodej oraz pana młodego. Przepiękna ceremonia odbyła się w rodzinnych stronach gwiazdy, czyli na Podkarpaciu. Szczegóły tego wielkiego wydarzenia były trzymane w tajemnicy do ostatniej chwili nie tylko przed mediami, ale także przed gośćmi, którzy o miejscu ślubu oraz wesela dowiedzieli się, dopiero gdy autokary przywiozły ich na wyznaczone miejsce. Para pobrała się kościele świętego Michała Archanioła i świętej Anny w Dydni. Do ołtarza Roksanę Węgiel poprowadził ukochany tata.

Podczas wydarzenia Roxie miała na sobie piękną białą suknię wykonaną z delikatnej koronki - wyglądała w niej przepięknie! Z kolei jej wybranek Kevin postawił na jasny garnitur - on również prezentował się znakomicie.

Jakby tego było mało, gwiazda trzymała w rękach piękny bukiet. Składał się on z białych kalii. Kwiaty są symbolem subtelności oraz delikatności.

Okazuje się, że kalie są bardzo popularne w bukietach ślubnych w USA. Te eleganckie kwiaty dostępne są na giełdach florystycznych przez okrągły rok.

W Polsce istnieje jednak przekonanie, że kalie tak samo jak lilie to kwiaty dedykowane pogrzebom. Często są też używane do dekorowania grobów. Istnieje też przesąd mówiący o tym, że Panna Młoda, która w dniu swojego wesela ma bukiet z tych kwiatów, szybko zostanie wdową i może spodziewać się pecha w swoim życiu. Warto mieć jednak na uwadze, że są to stare zabobony.

