Roxie Węgiel robi się na bóstwo tuż przed ślubem! Ostatnie poprawki zanim pójdzie do ołtarza

Nie to, żeby piękna i młodziutka przyszła panna młoda Roxie Węgiel potrzebowała szczególnej ingerencji w swoją urodę, ale wiadomo - każda kobieta chce wyglądać najlepiej w dniu ślubu! Roxie późnym wieczorem udała się do salonu fryzjerskiego w towarzystwie ukochanego Kevina i zaprzyjaźnionego stylisty, by poddać swoje długie włosy ostatnim zabiegom. Narzeczony przywiózł wokalistkę luksusowym porsche, następnie cierpliwie czekał, aż Roksana doprowadzi swoją fryzurę do zadowalającego efektu.

Ona z kolei zdawała się dopracowywać i sprawdzać każdy najdrobniejszy szczegół, wdzięcząc się przed lustrem i słuchając porad fryzjera oraz stylisty, z którym współpracuje na co dzień. Ostatecznie pod osłoną nocy opuściła salon z wymarzoną fryzurą. A ślub tuż tuż!

Roxie Węgiel i Kevin Mglej wezmą ślub kościelny. Cywilny mają za sobą

Roksana Węgiel niebawem zostanie panią Mglej? Już nią jest! Młoda piosenkarka kilka miesięcy temu zmieniła nazwisko na Węgiel-Mglej (takie widnieje w bazie przedsiębiorców), a później potwierdziła zaślubiny, pisząc do Kevina "mężu".

Ślub cywilny pary przyspieszono ze względu na babcię Kevina, która dzięki temu zdążyła wziąć udział w tej ważnej uroczystości. Niestety, niedługo później zmarła. Węgiel i Mglej pobrali się, gdy wokalistka walczyła o wygraną w "Tańcu z gwiazdami". Wówczas nie było czasu na przygotowania do wielkiego wesela i ceremonii kościelnej.

Roxie Węgiel ma tylko 19 lat, Mglej jest od niej sporo starszy. Ale to nie wszystko

Roxie Węgiel jest po uszy zakochana w Kevinie, a on w niej. Łączy ich wielka miłość, doskonale się rozumieją i uzupełniają (również w kwestiach wiary), ale sporo ich dzieli. Różnica ośmiu lat to nie byle co, poza tym ukochany gwiazdy jest już tatą.

Mglej wychowuje kilkuletniego syna. Jego mamą jest poprzednia partnerka Kevina. To oznacza, że 19-letnia Węgiel jest nie tylko młodą żoną, ale i macochą!

