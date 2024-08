Kulisy ślubu Roxie Węgiel i Kevina Mgleja. Nawet goście nie wiedzą, dokąd zostali zaproszeni

Długo wyczekiwany ślub Roksany Węgiel i Kevina Mgleja zbliża się wielkimi krokami. Uroczystość budzi ogromne emocje wśród fanów i oczywiście wielkie zainteresowanie mediów. Para już raz wywiodła fotoreporterów w pole, biorąc potajemnie ślub cywilny. Udało im się zachować całkowitą tajemnicę. Sprawa była jednak o tyle łatwiejsza, że formalnoci w urzędzie odbyły się bez gości i pompy, jedynie przy udziale najbliższych. Fani Roksany o tym, że ich idolka została żoną Kevina Mgleja dowiedzieli się po fakcie, kiedy jeden z portali dotarł od dokumentów firmy dziewiętnastolatki, w których pojawiło się podwójne nazwisko piosenkarki.

Ślub Roxie Węgiel i Kevina Mgleja. Goście nie wiedzą, gdzie odbędą się uroczystości

Potem pojawiły się informacje o zbliżającym się ślubie kościelnym i wystawnym weselu. Roxie zawsze mówiła wprost, że marzy o białej sukni i tradycyjnej imprezie. Do zorganizowania uroczystości młodzi zaangażowali naszą najsłynniejszą ekspertkę ślubną - Izabelę Janachowską. Celebrytka zadbała o wszystkie szczegóły, pomogła znaleźć odpowiednią salę, wybrać menu i zorganizować wszystko tak, aby spełnić marzenia Roxie i Kevina. Ślub ma odbyć się na Podkarpaciu pod koniec sierpnia.

W ubiegły weekend Roxie wraz z Kevinem byli osobiście rozwozić zaproszenia do swoich gości. Uroczystość odbędzie się pod koniec sierpnia na terenie Podkarpacia. Najciekawsze w tym wszystkim jest to, że goście nie będą posiadali wiedzy, gdzie dokładnie odbędzie się ceremonia — wyjawia cytowana przez Pudelka osoba z otoczenia pary. Okazuje się, że wszystko zostało zaplanowane w taki sposób, by niemal do końca utrzymać miejsce uroczystości w tajemnicy. Goście mają zarezerwowane miejsca w okolicznych hotelach. Stamtąd zostaną przewiezieni do kościoła, a potem na salę weselną, a po imprezie odwiezienie do hoteli. Sprytnie!

Wydało się, gdzie Roxie Węgiel i Kevin Mglej wzięli ślub! "Niekoniecznie romantycznie"