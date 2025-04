Dorota Szelągowska nie wytrzymała i rzuciła wulgaryzmem! Poszło o zbiórkę dla ciężko chorego Tomasza Jakubiaka

Dorota Szelągowska i Tomasz Jakubiak przez jakiś czas pracowali wspólnie w programie "MasterChef Nastolatki". Niestety szef kuchni ciężko zachorował i póki co nie ma mowy o jego powrocie do telewizji. Ale Szelągowska nie zapomniała o nim i wspiera kolegę w potrzebie.

Gdy Jakubiak założył zbiórkę na leczenie, drugą już, bo pierwszą stworzył jesienią zeszłego roku, Szelągowska opublikowała w swoich mediach społecznościowych link do akcji. Zbieranie pieniędzy na leczenie w Atenach, a później być może kolejne terapie w Izraelu, idzie świetnie! W 1 dzień udało się zasilić konto założone na Szczytnym Celu aż o ponad pół miliona złotych.

Fani Jakubiaka prężnie działają, wspierając leczenie kucharza, zaangażowała się też Szelągowska. Ale są ludzie, którzy w sieci krytykują pomysł zbierania pieniędzy na leczenie przez osoby publiczne, znane z telewizji i serwisów plotkarskich. To mocno zdenerwowało Dorotę.

Dzień dobry państwu. Wklejam link do zbiórki na leczenie Tomka Jakubiaka. Tomek w tej chwili jest w Atenach. Trzeba go postawić na nogi, żeby mógł wrócić do Izraela albo żeby mógł kontynuować leczenie w Atenach. To jest k...a choroba. I tak, powiem właśnie to słowo - rzuciła Szelągowska, która zazwyczaj publicznie podobnych słów nie używa.