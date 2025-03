Tomasz Jakubiak poszedł z żoną na randkę. Wbrew pozorom wcale nie jest z nim dobrze. "Nie jest absolutnie ok"

Tomasz Jakubiak wrócił już z kuracji, której poddawał się w Izraelu. Szef kuchni dzielnie walczy z nowotworem, ale i choroba, i leczenie dają mu się we znaki. Jednak Jakubiak nie traci ani nadziei, ani humoru. W najnowszym nagraniu, które opublikował na swoim profilu na Instagramie, podzielił się z fanami informacjami na temat swojego stanu zdrowia.

Choć Jakubiak wygląda lepiej, złapał nawet odrobinę słońca, to mówi wprost: "Nie jest absolutnie ok".

Co się dzieje?

Nowe nagranie Jakubiaka jest pełne nadziei, ale Tomasz nie owija w bawełnę - choć czuje się lepiej i wygląda zdrowiej, to jego droga do pełnej sprawności będzie długa.

Byliśmy właśnie na różnego rodzaju badaniach, podobno całkiem korzystne, chociaż wszyscy najbardziej się zachwycają moją opalenizną. A to dlatego, że codziennie rano siedzę na tarasie i wypatruję słoneczka. Faktycznie mnie trochę złapało. Nie chciałbym was zmylić, że ja już jestem zdrowy, bo tak niektórzy piszą, że wszystko już u mnie jest ok, więc po co cały czas pokazuję szpitale... Nie, nie jest absolutnie ok, bywają dni i takie, i takie. Dzisiaj jest całkiem niezły dzień, postanowiłem swoją kochaną żonę zabrać na randkę do parku. Miał być cudowny obiad, ale jeszcze mi tak dobrze to nie idzie - opowiadał.