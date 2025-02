Tomasz Jakubiak ledwo stał na nogach, musiał oprzeć się o żonę. Wszystko pokazał w sieci

Rozebrana do rosołu siała zgorszenie na wielkiej gali. Jej mąż pęka z dumy. Kim jest Bianca Censori?

Tomasz Jakubiak w Izraelu leczył się, ale jednocześnie bardzo cierpiał. Choroba nie odpuszcza, jednak szef kuchni ma przy sobie żonę, która pomaga mu od momentu, gdy oboje poznali dramatyczną diagnozę.

Ostatnio na instagramowym profilu Jakubiaka pojawiły się dwa nagrania. Pierwsze - pełne optymizmu i radości spowodowanej powrotem nie tylko do domu w Polsce, ale i do gotowania. I drugie - wywołujące smutek, żal, ale jednocześnie pokazujące oddanie i miłość.

Widać na nim Jakubiaka, który robi prozaiczną czynność, jaką jest smażenie kurczaka. Niestety, kucharz szybko traci siły i musi oprzeć się. Na szczęście jego żona jest tuż obok.

Tomasz Jakubiak znów gotuje. Sałatka i smażony kurczak

Jakubiak od miesięcy nie je. Ze względu na chorobę karmiony jest pozajelitowo - otrzymuje specjalne kroplówki, które w domu podaje mu żona. Anastazja dba też o to, aby Jakubiak się nie przemęczał. 41-latek stara się chodzić samodzielnie, ale korzysta również z wózka inwalidzkiego.

Gdy wrócili z Izraela, gdzie przebywali razem z synkiem, Jakubiak dostał od ukochanej pozwolenie na małe kuchenne eksperymenty. Bardzo go to ucieszyło.

Po kilku dniach udowadniania rodzinie, że mogę już stać na nogach i coś ugotować, bo przecież już mi serce pęka, że do tej kuchni każdy wchodzi tylko nie ja, zostałem dopuszczony. Co prawda dostałem tylko deskę i kawałek stołu, ale to mi wystarczy, żeby zrobić pyszną sałatkę. A jeszcze wstanę i usmażę kurczaka. Taki mam plan - obiecał wyraźnie osłabiony szef kuchni.

Tak też się stało. Jakubiak ubrany w fartuch pojawił się przy kuchence. Obok niego stała Anastazja.

Chociaż w asyście, ale smażę kurczaka, tak jak powiedziałem, co prawda 5 sekund stania, więcej siedzenia... Mam tutaj szefową kuchni. Moja miłość - mówił Jakubiak, opierając się na partnerce, a później wtulając twarz w jej szyję.

Smażę dalej - rzucił po chwili odpoczynku.

Jak Tomasz Jakubiak poznał żonę? Niestandardowo

Tomasz Jakubiak przez kilka miesięcy ukrywał fakt, że dopadł go trudny do wyleczenia nowotwór. Jego fani byli w szoku. Sądzili, że sympatyczny szef kuchni zmienił styl życia na nieco zdrowszy i stąd jego nowa waga. Tymczasem Jakubiak schudł do 58 kg, bo musiał przestać jeść - wprowadzono mu żywienie pozajelitowe.

Kucharz przeszedł chemioterapię i kurację w Izraelu, ale wciąż zbiera pieniądze na leczenie (na jego zbiórkę nadal można wpłacać pieniądze!). Na swoim instagramowym profilu mówi o postępach. Ma ogromne wsparcie w żonie, z którą związał się w zaskakujących okolicznościach.

Z mamą mojego dziecka, Anastazją, poznaliśmy się bardzo dawno temu i ponownie spotkaliśmy bodajże w październiku 2019 roku. Popełniłem wtedy straszną rzecz, bo zdradziłem swoją poprzednią partnerkę. Po upojnej nocy okazało się, że Anastazja jest w ciąży - miał opowiadać Jakubiak w rozmowie z portalem Oh!me.

Później Jakubiak zdementował te doniesienia. Tłumaczył, że został źle zrozumiany.

Tego już nie naprawię, ale następnym razem będę bardziej powściągliwy. Teraz powiem tyle, że w jaki sposób byśmy się z Anastazją nie poznali, stworzyliśmy wspaniałą rodzinę. I każdemu życzę, żeby potrafił się odnaleźć, tak jak my się odnaleźliśmy. A że los nas połączył w taki, a nie inny sposób? Nic na to nie poradzę - stwierdził w "Vivie!".

W 2023 Jakubiak poślubił ukochaną Anastazję. Jego żona mocno zaangażowała się w pomoc Tomaszowi, gdy tylko stało się jasne, że ten jest ciężko chory.

Tomasz Jakubiak na nowo uczy się chodzić. "Każdy krok to walka"