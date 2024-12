Tomasz Jakubiak już leczy się w Izraelu. "Tutaj opieka wygląda inaczej. Mam swój pokoik, moja rodzina mieszka 2 piętra wyżej"

Tomasz Jakubiak wylądował w Izraelu. W sieci pokazał zdjęcie, do którego pozował ze swoim synkiem Tomkiem i stosem walizek. Sam siedział na wózku inwalidzkim. Później szef kuchni nagrał krótki filmik i opublikował go na InsatStory.

Tomasz Jakubiak w nagraniu opowiedział o pierwszym dniu w izraelskim szpitalu. Wcześniej nie podejrzewał nawet, że różnica między polską a zagraniczną placówką będzie tak kolosalna.

Zdradził, że w leczy się w klinice, która ma miejsca hotelowe dla rodzin chorych. To właśnie tam zamieszkali żona i syn Jakubiaka, którzy towarzyszą mu w walce o zdrowie.

Za ciężko chorym na nowotwór gwiazdorem TVN-u pierwsze badania, przed nim oczekiwanie na wyniki.

Wszystko jest fajnie poukładane, przeszedłem już dzisiaj pierwsze badania, czekam na kolejne plus na wyniki. No i zobaczymy, co będzie się działo. Tak tylko na szybko wam nagrywam, że jestem, że żyję. Wciąż oczywiście żyję emocjami z kolacji i jestem wdzięczny dozgonnie wszystkim, którzy w niej brali udział za to, jaką mi dali energię. Za parę dni znowu się odezwę! - podsumował Jakubiak.