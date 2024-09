Wszyscy myśleli, że Tomasz Jakubiak po prostu schudł, a on walczy z bardzo rzadkim rakiem. "Z rezonansu wyszło, że masz zjedzone kości"

Tomasz Jakubiak, którego widzowie znają z show "MasterChef Nastolatki" TVN-u zdecydował się na osobiste wyznanie dotyczące stanu zdrowia. Okazuje się, że szef kuchni bardzo ciężko choruje. Wcześniej na instagramowym profilu Jakubiaka można było zobaczyć zdjęcia, do których pozował wyraźnie odmieniony. Szef kuchni zrzucił sporo kilogramów, a że pokazywał radosne nagrania z dziećmi czy filmiki dotyczące kulinariów, nikt nie spodziewał się najgorszego.

Teraz wyszło na jaw, że szczuplejsza sylwetka to nie efekt diety i ćwiczeń, a problemów zdrowotnych.

Zobacz także: Kim jest nowy juror "MasterChef Junior"? To znany kucharz i dziennikarz

Jakubiak opowiedział o chorobie na swoim instagramowym profilu.

Kochani, dość długo zabierałem się do tego nagrania. Dziś informuję Was o moim stanie zdrowia, moich najbliższych planach i dziękuję Wam za energię, którą mi wysyłacie - napisał.

Zobacz także: 17-letnia Martyna zachwyciła widzów TVN! Zdradziła nam swoje sekrety. "Najpierw jedzą oczy i dusza"

A w nagraniu dodał:

Jakiś czas temu dowiedziałem się, że choruję bardzo rzadki i trudny do wyleczenia nowotwór. Zaczynam największy challenge w swoim życiu, czyli walkę z tym nowotworem, która pewnie będzie długa, no i zobaczymy, mam nadzieję, że jak najlepiej się skończy.

Jakubiak ma energię i chęć do działania - chce wyzdrowieć, pokazywać się w mediach, wziąć udział w kolejnej części show o gotowaniu. Zdjęcia do nowej edycji "MasterChef Nastolatki" mają ruszyć w listopadzie.

Zobacz także: Znany kucharz kąpie syna w podgrzewaczu na jedzenie!

O chorobie rozmawiał również z Dorotą Wellman:

Kiedy się pokazałem, że faktycznie schudłem te ponad 20 kg, posypały się tysiące komentarzy, co się stało, o co chodzi i dlaczego ja tak wyglądam. Wyglądam tak, ponieważ zdiagnozowano u mnie bardzo rzadki i bardzo ciężki do wyleczenia nowotwór. Coś, co w ogóle praktycznie nie występuje albo występuje u niecałego procenta ludzi na świecie.