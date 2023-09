TVN podpadł najmłodszym. Kończy z "MasterChef Junior"!

"MasterChef Junior" (2016-2023) doczekał się ośmiu edycji. Wielu dziecięcych kucharzy wypłynęło później na szerokie wody. Zostali gwiazdami mediów społecznościowych, jak np. Natalia Paździor, zwyciężczyni 1. edycji i Julia Cymbaluk, triumfatorka kolejnej. Z Paździor przegrał wówczas w finale Jakub Tomaszczyk, który po latach zwyciężył w dorosłym "MasterChef" (obecnie trwa 12. edycja). Jurorami "MasterChefa Juniora" byli ostatnio Tomasz Jakubiak, Michel Moran i Anna Starmach. Czy to właśnie oni zasiądą w nowym programie kulinarnym TVN?

Już zimą na antenie ma zadebiutować bowiem... "MasterChef Nastolatki". W talent-show ma rywalizować młodzież, która do tej pory nie miała szans pokazać swoich zdolności kulinarnych. Właśnie trwają castingi na uczestników programu, którzy są w wieku od 13 do 17 lat. - Zapadła decyzja o inwestycji w ramówkę w styczniu i lutym. Wtedy pojawią się programy „Zacznijmy odNowa” i „MasterChef” dla nastolatków - mówiła niedawno w rozmowie z Wirtualnemedia.pl Lidia Kazen, szefowa kanału TVN. - Za duży dla Juniora, za mały dla Seniora? Za to w sam raz na „MasterChefa” dla nastolatków! Po dwunastu edycjach „MasterChefa” i ośmiu sezonach „MasterChefa Juniora” nadszedł czas, by wybrać najlepszego kucharza wśród młodzieży w TVN - informuje biuro prasowe TVN Warner Bros. Discovery.

Michel Moran wykradł przepis zwyciężczyni MasterChefa!