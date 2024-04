Aleksander Sikora jest wujkiem dziecka Małgorzaty Tomaszewskiej

Małgorzata Tomaszewska urodziła swoją córeczkę 20 lutego. "Super Express" jako pierwszy podał tę radosną nowinę. Informację o narodzinach dostaliśmy od dziadka byłej gwiazdy TVP - słynnego bramkarza Jana Tomaszewskiego. Gdy Laura przyszła już na świat, na nowo odżył temat partnera dziennikarki. O tym, kim jest ojciec dziecka Małgorzaty Tomaszewskiej, krążyły różne absurdalne historie. Według jednej z nich tatą Laury miały być... Aleksander Sikora, kolega prezenterki z TVP. W końcu sam odniósł się do tych "rewelacji". - Dobrze dograliśmy się w pracy. Dość często żartobliwie nazywając się "telewizyjnym małżeństwem". W życiu prywatnym przyjaźnimy się. Nie jesteśmy razem i nie... nie mamy dziecka, bo i taką teorię gdzieś słyszałem - uciął wszelkie spekulacje prezenter we wpisie na Instagramie. Nawet to jednak nie wszystkich przekonało! Potem Aleksander Sikora zdradził, że przygotowuje się do roli wujka Laury, po raz kolejny podkreślając, że ojcem nie jest. Teraz okazało się, że wujek dobrze zna ojca dziecka Małgorzaty Tomaszewskiej.

Kim jest ojciec dziecka Małgorzaty Tomaszewskiej? "Świetny facet"

Aleksander Sikora nie może się nachwalić partnera koleżanki z TVP. - Znam ojca dziecka Małgosi. Bardzo go lubię. Uważam, że jest świetnym facetem. Tworzy z Małgorzatą fantastyczną relację - zaznaczył dziennikarz w rozmowie z Party i... nabrał wody w usta. - I to chyba właściwie tyle, co mogę na ten temat powiedzieć, bo nie chciałbym wchodzić w jej życie prywatne - stanowczo dodał. Przy okazji wujek Laury zwrócił uwagę na pewną oczywistość, o której wielu zapomina. - Chciałbym podkreślić, że nie każdy duet, który prowadzi albo prowadził "Pytanie na śniadanie", musi mieć się ku sobie. Już jeden wystarczył - powiedział Sikora, nawiązując najpewniej do relacji Kasi Cichopek i Macieja Kurzajewskiego. Sama Małgorzata Tomaszewska konsekwentnie nie chce ujawnić personaliów ukochanego. Pytana jednak, czy kiedyś pokaże partnera, zostawiła sobie małą furtkę. - Na razie nie. Nie ma takich planów i nie mówię nigdy, bo różne życie pisze scenariusze, może kiedyś zmienimy zdanie, ale na dzień dzisiejszy na pewno nie - zaznaczyła była prezenterka TVP w rozmowie z Pudelkiem.

Zobacz naszą galerię: Małgorzata Tomaszewska pokazuje ciążowy brzuszek

Sonda Czy Małgorzata Tomaszewska i Aleksander Sikora powinni pozostać prowadzącymi program "Pytanie na śniadanie" po zmianach w TVP? Tak Nie Trudno powiedzieć