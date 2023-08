To była największa porażka w życiu Edwarda Miszczaka. Wydało się, co za wstyd!

O tym, że Małgorzata Tomaszewska jest w ciąży, wyszło na jaw w trakcie emisji programu "Pytania na śniadanie". Gwiazda TVP obecnie wypoczywa na wakacjach i regularnie wrzuca na Instagrama urlopowe fotki. Małgorzata Tomaszewska potwierdziła także informację o tym, że spodziewa się dziecka, a nawet zamieściła zdjęcie z już całkiem dobrze widocznym ciążowym brzuszkiem (pod tekstem prezentujemy galerię). Zmiany w życiu prywatnym córki słynnego bramkarza Jana Tomaszewskiego wywołały także konsekwencje w telewizji. TVP wydała specjalny komunikat, z którego wynika m.in. to, że Małgorzatę Tomaszewską w "The Voice Senior" zastąpi Marta Manowska. Wszyscy zastanawiają się natomiast, z kim Małgorzata Tomaszewska jest w ciąży. Kto jest ojcem jej dziecka?

Małgorzata Tomaszewska jest po dwóch rozwodach

Wiadomo, że prezenterka TVP jest już pod dwóch rozwodach. Jej drugi małżonek pochodził z Turcji. Małgorzata Tomaszewska ma z nim 6-letniego syna. Prowadząca "Pytanie na śniadanie" niechętnie mówi o swoim życiu prywatnym. Jej fani długo nie wiedzieli nawet tego, że się drugi raz rozwiodła! - Taki sobie patent wymyśliłam, że po prostu będę mówiła, że nie chcę o tym rozmawiać i nie chcę się tym dzielić. Rzeczywiście te pytania są trudne, szczególnie że rozstania bywają trudne. Nie rozstajesz się dlatego, że darzysz ogromną sympatią w dalszym ciągu te drugą osobę. Tylko coś się już skończyło - wyznała w rozmowie z Plejadą Małgorzata Tomaszewska.

Kim jest partner Małgorzaty Tomaszewskiej? Kto jest ojcem jej dziecka

A kto jest ojcem jej kolejnego dziecka? Z kim Małgorzata Tomaszewska zaszła w ciążę? Dziennikarze portalu swiatgwiazd.pl zapytali ją, jak partner zareagował na wiadomość o dziecku. - Cała rodzina jest bardzo radosna, a radosna rodzina zawsze była moim największym marzeniem - odparła lakonicznie gwiazda TVP. Kiedyś z kolei mówiła, że nie wyklucza kolejnego ślubu. Światgwiazd.pl próbował ustalić, kim jest obecny partner córki Jana Tomaszewskiego. Ta jednak nie kwapi się do jego ujawnienia. Co nieco powiedzieć miał znajomy prezenterki. - Z Małgosią są w związku od dwóch lat. Dwa poprzednie, nieudane małżeństwa nauczyły ją by chronić prywatność. Nigdy z nim nie pojawiała się publicznie i tak ma zostać. To jest dla nich najlepsze - czytamy w portalu.