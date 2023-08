Małgorzata Tomaszewska znów jest w ciąży. Informację tę podali jej koledzy z programu "Pytanie na śniadanie", a ona sama potwierdziła ją we wzruszającym wpisie na Instagramie. Oczywiste jest to, że błogosławiony stan, w którym znalazła się gwiazda śniadaniówki, wymusza spore zmiany. W związku z tym TVP wydała pilny komunikat. Wygląda na to, że sytuacja jest pod kontrolą. Małgorzata Tomaszewska zniknie z dwóch ważnych programów (zobacz w naszej galerii pod tekstem, jak w ciąży wygląda Małgorzata Tomaszewska)! Skorzysta na tym m.in. Marta Manowska, która choć kojarzona jest przede wszystkim z programem "Rolnik szuka żony", z niejednego dziennikarskiego pieca jadła już chleb. Teraz Marta Manowska powraca na stare śmieci! O pracę spokojny może być także Tomasz Kammel. Prezenter będzie miał jednak trudniej niż do tej pory, bo w pierwszych dwóch etapach nowej edycji "The Voice of Poland" będzie musiał radzić sobie sam. No ale dla takiego speca jak Tomasz Kammel to bułka z masłem.

Pod galerią znajduje się komunikat TVP w sprawie przyszłości Małgorzaty Tomaszewskiej, Marty Manowskiej i Tomasza Kammela

Wiadomo już, że ze względu na stan błogosławiony, Małgorzaty Tomaszewskiej nie zobaczymy w najnowszej, 14. edycji "The Voice of Poland". Prezenterki nie będzie również w 7. odsłonie "The Voice Senior", gdzie partnerowała Rafałowi Brzozowskiemu. Widzowie nie muszą się jednak obawiać, że Małgorzata Tomaszewska zniknie ze srebrnego ekranu. Wciąż będzie można ją oglądać w programie "Pytanie na Śniadanie". W związku ze zmianami w nowej edycji "The Voice of Poland", którą widzowie będą mogli oglądać od września 2023 roku, w pierwszych dwóch etapach show zobaczymy wyłącznie Tomasza Kammela. Do Rafała Brzozowskiego w programie z udziałem seniorów powróci Marta Manowska! Muzyczne popisy rozśpiewanych uczestników po 60. roku życia widzowie będą mogli śledzić od stycznia 2024 roku w TVP2. - czytamy w przesłanym nam komunikacie TVP.