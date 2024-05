Odmierzam 100 ml i wlewam do pralki. Bez płynu do płukania wyjmuję miękkie i pachnące pranie. Sprzątaczka powiedziała mi, że tak robią nawet w pralniach. Sposób na czyste pranie

Wrzucam do blendera i zalewam 3 l wody. W czerwcu podlewam tym róże, a krzewy kwitną do jesieni. Nigdy wcześniej róże nie miały tak pięknych kwiatów. Nawóz do róży

Wlewam 100 ml tego do pralki zamiast płynu do płukania. Działa jak natychmiastowy zmiękczacz tkanin

Domowe sposoby na sprzątanie zyskują na popularności. To już trend, który dominuje w internecie. W świecie, gdzie chemia otacza nas na każdym kroku coraz więcej osób decyduje się, by sięgnąć po sposoby naszych babć. Najprostszym sposobem na wdrażanie naturalnych środków do sprzątania jest pranie. Podczas prania możesz sztuczne detergenty zastąpić domowymi sposobami. W ostatnim czasie słychać coraz więcej głosów, że płyn do płukania jest zbędny. Sama długo nie potrafiłam robić prania bez dodania nawet niewielkiej ilości płynu do płukania. Lubiłam, gdy moje pranie było pachnące i miękkie. Znajoma sprzątaczka powiedziała mi, że często nawet profesjonaliści sięgają po domowe metody na pranie, a płyn do płukania można z powodzeniem zastąpić octem. Wlej niewielką ilość (maksymalnie 100 ml) octu bezpośrednio do pralki. Większa ilość octu może zniszczyć pralkę.

Ocet do prania - właściwości

Ocet podczas prania bywa niezastąpiony. Jego właściwości świetnie chronią tkaniny, a charakterystyczny, ostry zapach znika po wyschnięciu. Tkaniny prane w occie stają się bardziej miękkie i nie tracą swoich kolorów. Dodatkowo ocet posiada właściwości czyszczące i niweluje bakterie oraz drobnoustroje. Sprawdzi się także do wywabiania plam, takich jak krew, atrament oraz ślady po dezodorantach.

