Owijam tym muszlę klozetową i spuszczam wodę. Zatkany odpływ odtyka się w 5 sekund. Sposób na zatkaną toaletę, bez konieczności przetykania ręcznego i wzywania hydraulika

Owiń tym muszlę klozetową i spuść wodę. W kilka sekund odetkasz zatkany odpływ

Zatkana toaleta to dosyć częsta awaria w łazience. Odpływ najczęściej zatyka się w wyniku wrzucania do muszli klozetowej nieodpowiednich rzeczy. Pamiętaj, by w toalecie nie spuszczać podpasek, tamponów oraz wacików. Te rzeczy nie rozpuszczają się w wodzie i mogą skutecznie zablokować rury. Bywa również, że odpływ toalety zatyka się w wyniku dużej ilości papieru toaletowego. Dzieje się tak głównie w przypadku starych instalacji sanitarnych. W takiej sytuacji zanim wezwiesz hydraulika warto przetestować domowe sposoby. Na TikToku znalazłam świetny sposób na przetykanie zatkane odpływu w muszli klozetowej. Sprawdził się u mnie w domu. To szybki i prosty sposób, który poradzi sobie z niewielką awarią. Wystarczy, że owiniesz muszlę klozetową folią spożywczą. Zrób to szczelnie, by powietrze z wewnątrz toalety nie mogło przedostać się na zewnątrz. Spuść wodę, folię spożywcza powinna lekko się napić i pod ciśnieniem unieść do góry. Teraz wystarczy, że delikatnie ją przyciśniesz, a zatykające odpływ rzeczy pod wpływem ciśnienia zostaną przepchane dalej. Odpływ znów będzie drożny.

Hydraulik zdradził mi rewelacyjny sposób na odetkanie zatkanej toalety domowymi sposobami. Wystarczy jedna szklanka

Przede wszystkim warto pamiętać, że podstawą podczas odtykania zatkanego odpływu jest przepychacz. Tworząc efekt próżni może ona wypchnąć zator. Jeżeli nie masz pod ręką przepychacza, to możesz wykorzystać druciany wieszak na ubrania. Hydraulik zdradził, że w przypadku, gdy masz pewność, że w odpływie nie utknęły żadne nierozpuszczalne przedmioty, to możesz skorzystać z domowego sposobu. Wystarczy, że do toalety wsypiesz kilka łyżkę sody oczyszczonej i zalejesz ja szklanką octu. Powstanie w ten sposób reakcja chemiczna, która pomoże w usunięciu zaworu. Sposób ten warto stosować prewencyjnie, gdy tylko zauważysz, że woda w odpływie spływa wolniej. Odkąd dowiedziałam się o tej metodzie korzystam z niej regularnie i nie mam problemu z zatkanym odpływem w toalecie.

