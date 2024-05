Nie potrzebuję sody i octu. Kruszę w drobny mak i wsypuję do muszli klozetowej. Sprzątaczka powiedziała mi, jak doczyścić toaletę z kamienia oraz osadu. W mgnieniu oka muszla klozetowa lśni czystością

Wrzucam do słoika, zalewam wrzątkiem i po 7 dniach podlewam budleję. Kwitnie jak szalona i ugina się od kwiatów. Domowy nawóz do budlei

Wrzucam 2 kostki do muszli klozetowej. Gdy produkt się rozpuści toaleta lśni czystością

Jest wiele sposobów na czyszczenie toalety bez użycia płynów do WC. Wśród tych najbardziej popularnych i naturalnych króluje ocet i soda oczyszczona (nigdy razem). Trzeba również pamiętać, by pod żadnym pozorem nie mieszać octu z Domestosem. Taka mieszanka jest bardzo żrąca i może okazać się niebezpieczna dla zdrowia. Znajoma sprzątaczka powiedziała mi, że ona najczęściej toaletę czyści przy pomocy kapsułek do zmywarki. Posiadają one właściwości czyszczące i nabłyszczające, dzięki temu muszla lśni czystością. Jeżeli masz, na przykład wieczorem możesz bezpośrednio do sedesu wrzucić 2 kapsułki od zmywarki i nie spuszczając wody zostawić je w toalecie na całą noc. Kapsułki od zmywarki się rozpuszczą, a rano wystarczy, że delikatnie przetrzesz ścianki muszli klozetowej.

Kruszę na drobny mak i wsypuję do muszli klozetowej. Już po kilku minutach toaleta jest czysta

Kiedy zależy mi na czasie po prostu rozkruszam tabletki od zmywarki. Są one dosyć twarde więc najczęściej robię do na desce od krojenie i przez ściereczkę delikatnie uderzam tłuczkiem do mięsa. Dzięki temu kapsułki od zmywarki szybciej się rozpuszczą. Aby efekt czystości był jeszcze lepszy możesz do muszli klozetowej wsypać sól do zmywarki. Środek ten przeciwdziała osadzaniu się kamienia i daje efekt nabłyszczenia.

