Rozpuszczam 1 tabletkę w ciepłej wodzie i myję płytki na balkonie. Są czyste i lśniące. Domowy płyn do mycia płytek balkonowych

Rozpuszczam 1 tabletkę w ciepłej wodzie i myję płytki na balkonie. Są czyste i lśniące

Nadejście wiosny i ciepłych dni to najwyższy czas, aby zrobić porządek na swoim balkonie. Nie jest tajemnicą, że najtrudniejszym zadaniem jest czyszczenie płytek balkonowych, czyli pozbycie się z nich kurzu, błota i zaschniętych liści czy kwiatów. Jak zatem skutecznie wyczyścić płytki na balkonie, aby przywrócić im blask? W pierwszej kolejności należy starannie zamieść podłogę, aby pozbyć się z niej piasku czy liści. Wtedy można przystąpić do czyszczenia kafelków. Ja zawsze przygotowuję domowy płyn do mycia płytek na balkonie. Rozpuszczam w ciepłej wodzie jedną tabletkę do zmywarki i myję tym podłogę na swoim balkonie. Tabletka do zmywarki nie tylko z łatwością usunie wszelkie zabrudzenia, ale też sprawi, że płytki będą lśnić.

Domowe sposoby na czyszczenie fug na balkonie

Oprócz mycia płytek, nie wolno zapominać o ich spoinach, które po zimie z pewnością nie wyglądają one zbyt estetycznie. Czym czyścić fugi na balkonie? Przygotuj pastę z sody oczyszczonej, wody utlenionej i płynu do mycia naczyń. Wystarczy zmieszać 1/2 szklanki sody oczyszczonej, 1/4 szklanki wody utlenionej i 1 łyżkę płynu do naczyń. Pastę nałóż na spoiny, odczekaj 30 minut i wyszoruj fugi szczoteczką lub gąbką. Na koniec przetrzyj płytki wilgotną ścierką.