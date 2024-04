Mieszam z wodą utlenioną i czyszczę balkon po zimie. Uporczywy bród znika z płytek w okamgnieniu. Sposób na czyszczenie płytek balkonowych

Wiosną rozsypuję to pod krzaczkami malin. Latem zbieram pełne kosze owoców. Naturalny nawóz do malin

Żeby wyczyścić balkon po zimie, nie potrzebujesz tony chemicznych środków, które są dostępne w sklepach. Wszystko, co jest potrzebne do wyszorowania płytek, prawdopodobnie masz już w domu. Oczywiście, jeśli balkon nie jest mocno zabrudzony, to jednym ze sposobów na jego szybkie posprzątanie jest usunięcie piasku i u kurzy przy pomocy miotły, a następnie umycie płytek wodą z octem. Jednak jeśli różnego rodzaju pyłki, kurz i brud wgryzły się w płytki, trzeba sięgnąć po inną mieszankę.

Po zimie balkon często wymaga gruntownych porządków. Zanim ustawimy doniczki z kwiatami lub innymi roślinami, zanim znów pojawią się meble balkonowe, trzeba przygotować przestrzeleń. Oczywiście zamiatanie to podstawa, później trzeba przeprowadzić wstępne mycie, do którego można użyć płynu do naczyń. Następnie wymieniamy wodę i myjemy kolejny raz. Jeśli na płytkach został bród, którego nie usnął płyn do mycia naczyń, musimy sięgnąć po mocniejsze środki. Sodę oczyszczoną mieszamy z wodą utlenioną bezpośrednio na zabrudzonym miejscu i szorujemy szczotką. Bród powinien szybko zniknąć. Jednak zanim użyjesz sody i wody utlenionej, zrób test w mniej widocznym miejscu. Jeśli nic złego nie dzieje się z płytkami, śmiało zabierz się do szorowania większej części. Następnie zmyj resztki sody czystą wodą. Na koniec przetrzyj podłogę woda z octem i nie zapomnij o umyciu balustrady i parapetów.

