Ciocia Wiesia pokazała mi, jak myć balustradę balkonową. Mieszam 2 szklanki z płynem do szyb. Brud i zacieki po zimie idą w zapomnienie. Sposób na czyszczenie balustrady balkonowej

Jak przygotować balkon na nadchodzącą wiosnę?

Zanim ustawisz na balkonie meble i lampiony to wpierw trzeba go porządnie umyć. Po zimie na balkonie zebrało się wiele brudu oraz poważnych zanieczyszczeń. Podczas przygotowywania balkonu na wiosnę nie wolno zapominać o myciu płytek oraz przetarciu parapetów. Równie ważne jest czyszczenie balustrady balkonowej. Wiele osób o tym zapomina, a to właśnie tam gromadzi się najwięcej brudu oraz zanieczyszczeń. Brudna balustrada balkonowa będzie zauważalna zarówno od wewnątrz oraz z zewnątrz. Nieczyszczona balustrada szybciej będzie się niszczyć i korodować. Warto raz do roku porządnie ją wyczyścić.

Sposób na czyszczenie balustrady balkonowej od cioci Wiesi. Mieszała to z płynem do szyb

Bez względu, czy masz balustradę szklaną czy ze stali nierdzewnej to jej czyszczenie powinno przebiegać przy pomocy delikatnej ściereczki. W ten sposób unikniesz porysowania powierzchni oraz zniszczenia powłoki balustrady. Moja ciocia Wiesia co roku sięgała po swoją sprawdzoną mieszankę i czyściła nią balustradę balkonową. Brud i zacieki schodziły w mgnieniu oka. Ciocia Wiesia mieszała ze sobą 2 szklanki octu i cała butelkę płynu do szyb. Tak przygotowaną mieszanką myła wszystkie elementy balustrady. Właściwości octu sprawiają, że trudny do usunięcia brud rozpuszcza się i łatwo schodzi.

