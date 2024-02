Ogrodnik przestrzega: musisz zrobić to przed wiosną, a będziesz cieszyć się pięknym trawnikiem. Zbliża się ważna data w przygotowywaniu trawnika do wiosny

Dlaczego warto grabić liście w ogrodzie?

Wiele osób unika grabienia liści w ogrodzie. Jako argument wskazuje, że niezgrabione liście mają wpływ na jakość gleby. W starych liściach można znaleźć drobnoustroje glebowe, które pomagają uwalniać niezbędne związki mineralne. Grabienie liści może zniszczyć ich naturalne środowisko i cała strukturę gleby. Przeciwnicy tej teorii wskazują, że grabienie liści to nie tylko sprawa estetyczna. Zalegające na powierzchni liście blokują dostęp słońca przez co niszczą trawnik. Mogą także przyczyniać się do rozwoju chorób, grzybów oraz do powstawania pleśni. Eksperci wskazują, że w przypadku przydomowych ogródków oraz działek lepiej jest grabić liście.

Kiedy należy grabić liście w ogrodzie?

Ogrodnicy wskakują dwa terminy. Jeden z nich to grabienie liści jesienią, najlepiej w późnym październiku. Drugo termin to grabienie liście przed nadchodzącą wiosnę. Znajomy ogrodnik powiedział mi, że najlepszy termin na grabienie liście to środek marca. Ogrodnik powiedział mi również, co należy zrobić ze zgrabionymi liśćmi. Wiele osób decyduje się na ich spalenie, ale to nie jest najlepsze rozwiązanie. Zgrabione liście warto włożyć do kompostownika. W ten sposób, bez wysiłku, otrzymasz naturalny nawóz do swojego ogrodu.

