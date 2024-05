Egzamin ósmoklasisty 2024: język angielski. Arkusze CKE i odpowiedzi z angielskiego 2024

Egzamin ósmoklasisty 2024 wchodzi w ostatnią fazę. We wtorek, 14 maja uczniowie ósmych klas mierzyli się z językiem polskim, w środę, 15 maja - z matematyką. Egzaminom towarzyszyły silne emocje i często skrajne komentarze. Niektórzy cieszyli się z przebiegu egzaminu i zadań, które musieli rozwiązać, inni wręcz przeciwnie. Teraz przed ósmoklasistami ostatnie wyzwanie. Tym razem będzie to język angielski. W czwartek, o godz. 9:00 uczniowie otrzymają arkusze CKE z zadaniami z jęz. angielskiego. Na rozwiązanie zadań będą mieli 90 minut.

Arkusze CKE, pytania i odpowiedzi z angielskiego. Sprawdź, jakie zadania pojawiły się na egzaminie ósmoklasisty z języka angielskiego

Jak przygotować się do egzaminu ósmoklasisty? Można np. sprawdzić, z jakimi zadaniami mierzyli się starsi koledzy i koleżanki. Sprawdźcie arkusze CKE z egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego z ubiegłych lat. To z pewnością odświeży Wam pamięć i przygotuje Was do testu wiedzy językowej.

Egzamin ósmoklasisty 2024 z angielskiego - relacja na żywo

Wprawdzie egzaminu ósmoklasisty nie da się nie zdać, jednak to od jego wyniku zależy możliwość dostania się do wymarzonej szkoły średniej. Jest więc o co walczyć, gdyż stawka jest wysoka! O przygotowaniach do egzaminu ósmoklasisty 2024 z języka angielskiego, jego przebiegu, a także o emocjach towarzyszących uczniom będziemy na bieżąco informować w naszej relacji na żywo. Dowiecie się również o ewentualnych przeciekach, pewniakach, a także poznacie zawartość arkuszy CKE i sugerowane odpowiedzi. Wszystko, co dotyczy egzaminu ósmoklasisty z jęz. angielskiego, znajdziecie w jednym miejscu w relacji na SE.pl! Bądźcie z nami!

