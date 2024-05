NA ŻYWO

Egzamin ósmoklasisty 2024: matematyka. Mamy arkusze CKE i odpowiedzi. To zadanie wzbudziło mnóstwo emocji, a rozwiązanie jest banalne! 15.05.2024 [RELACJA NA ŻYWO] [RELACJA NA ŻYWO]

SES | ap 15:10

Egzamin ósmoklasisty 2024: matematyka. Egzamin ósmoklasisty 2024 rozpoczął się już na dobre. W środę, 15.05.2024 uczniowie ósmych klas szkół podstawowych mierzą się z matematyką, czyli królową nauk! To przedmiot, którego uczniowie obawiają się chyba najbardziej. Matematyka nigdy nie należała do najłatwiejszych, a zadania w arkuszach CKE mogą być naprawdę różne. Co znalazło się na egzaminie z matematyki? Punktualnie o godz. 9.00 uczniowie otrzymali arkusze Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Jakie zadania się w nich znalazły? W tym artykule znajdziecie bieżące informacje dotyczące egzaminu ósmoklasisty 2024 z matematyki, komentarze maturzystów, arkusze CKE i sugerowane odpowiedzi oraz bieżące doniesienia z przebiegu egzaminu. Egzamin ósmoklasisty z matematyki - przecieki, arkusze CKE, pytania i odpowiedzi. Najważniejsze informacje w jednym miejscu. Śledźcie relację na żywo w SE.pl!