Egzamin ósmoklasisty 2024: polski. Arkusze CKE i odpowiedzi z polskiego 2024

Egzamin ósmoklasisty 2024 tuż, tuż! We wtorek 14 maja 2024 tegoroczni ósmoklasiści zmierzą się z zadaniami z języka polskiego. Egzamin rozpocznie się o godzinie 9.00. Na jego rozwiązanie uczniowie będą mieli 120 minut. Maraton egzaminów będzie trwał trzy dni - w kolejnych ósmoklasiści zmierzą się z matematyką oraz językiem obcym (zwykle wybierany jest język angielski). "Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać" - zaznacza w oficjalnym komunikacie CKE. Dla uczniów ważny jest jak najwyższy wynik, ponieważ (chociaż nie można go nie zdać) jest przepustką do wymarzonej szkoły. Co znajdzie się w arkuszu?

Arkusze CKE, pytania i odpowiedzi z polskiego. Sprawdź, jakie zadania pojawiły się na egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego

