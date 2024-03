i Autor: Piotr Lampkowski / Super Express Egzamin ósmoklasisty z matematyki 2024: Zbawienne zmiany dla uczniów. Wszyscy odetchnęli z ulgą

Egzamin ósmoklasisty z matematyki 2024: Zbawienne zmiany dla uczniów. Wszyscy odetchnęli z ulgą

Egzamin ósmoklasisty z matematyki zaplanowano na 15 maja 2024 roku. Królowa nauk zazwyczaj wywołuje u młodych uczniów konkretne uczucie stresu. Na szczęście przed tegorocznym egzaminem ósmoklasisty mamy do przekazania dobre wieści. Podczas E8 z matematyki zdających będą obowiązywać nowe zasady, które powinny im przypaść do gustu. O co chodzi? Wyjaśniamy poniżej.