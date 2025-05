Egzamin ósmoklasisty 2025: Co wziąć ze sobą na egzamin? Co można mieć na E8? Tego nie bierz! Będziesz miał kłopoty

Egzamin ósmoklasisty 2025

Tegoroczny egzamin ósmoklasisty wypada w dniach 13 – 15 maja. To ważne daty dla uczniów szkół podstawowych i pierwszy tak ważny egzamin sprawdzający wiedzę. Jak wiadomo, egzaminy wiążą się również ze stresem, co więc zrobić, by go zminimalizować? Przede wszystkim warto dowiedzieć się wszelkich szczegółów dotyczących testu - tak by nic nas nie zaskoczyło! Godziny egzaminu, daty, czas trwania egzaminu - to podstawy, o których należy pamiętać. Kolejną ważną sprawą jest lista przedmiotów, które można zabrać ze sobą na egzamin. Uwaga! Jest ona krótka, a wniesienie niedozwolonych przedmiotów może nas kosztować sporo stresu, a nawet wyproszenie z egzaminu. Co można ze sobą zabrać? Sprawdź szczegóły, by nic nie zaskoczyło cię podczas E8!

Co wziąć na egzamin ósmoklasisty 2025?

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.

Przypomnijmy, że egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.

Egzamin ósmoklasisty - ile trwa?:

pierwszego dnia – egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut

drugiego dnia – egzamin z matematyki, który trwa 100 minut

trzeciego dnia – egzamin z języka obcego nowożytnego, który trwa 90 minut.

Co można mieć ze sobą na egzaminie?

Jak podaje Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE), na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu z matematyki również linijkę. ‎Dodatkowo, można zabrać legitymację szkolną lub dowód osobisty.

Czego nie można przynieść na egzamin ósmoklasisty?

Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także wnosić do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych lub korzystać z takich urządzeń w tej sali. Prawo do użycia kalkulatora mają wyłącznie uczniowie z opinią o dyskalkulii, co musi być potwierdzone w poradni psychologicznej.