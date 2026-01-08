Wydał grosze, a wygrał fortunę! Noworoczna wygrana ustawiła go na wiele lat

Anna Kisiel
Anna Kisiel
2026-01-08 13:43

Tak zaczyna się nowy rok marzeń. W niewielkim Nowem pod Świeciem jeden kupon za 1,50 zł przyniósł ogromną radość i ponad 440 tysięcy złotych wygranej. Szczęście uśmiechnęło się do gracza, który zagrał w Mini Lotto w lokalnej kolekturze.

Wysoka wygrana w Mini Lotto w Słupsku

i

Autor: Wygenerowane przez AI

Prawdziwa noworoczna niespodzianka wydarzyła się w piątek, 2 stycznia. W kolekturze Lotto mieszczącej się w sklepie Lewiatan przy ul. Rynek 17 w Nowem padła główna wygrana w Mini Lotto. Szczęśliwy gracz trafił wszystkie pięć wylosowanych liczb, dzięki czemu jego kupon był wart dokładnie 440 117,60 zł.

Szczęśliwe liczby to: 11, 17, 20, 27, 42.

Choć główna wygrana w Mini Lotto wynosi standardowo 400 tysięcy złotych, jej wysokość może się zmieniać. W przypadku kilku zwycięskich kuponów kwota jest dzielona pomiędzy graczy. Tym razem los okazał się wyjątkowo hojny.

Najwyższe wygrane w historii Lotto
11 zdjęć

Polecany artykuł:

„Coś stanie się z pieniędzmi”. Jasnowidz Jackowski ostrzega przed kryzysem i zd…

Mini Lotto od lat kusi prostymi zasadami i niską ceną zakładu. Jeden los kosztuje zaledwie 1,50 zł. Zagrać można zarówno w tradycyjnej kolekturze Lotto, jak i przez internet na stronie www.lotto.pl lub w aplikacji mobilnej. Wystarczy wybrać 5 z 42 liczb i czekać na losowanie.

Dla jednego z mieszkańców regionu początek stycznia 2026 roku na długo pozostanie niezapomniany. Jeden kupon, chwila nadziei i wygrana, która może zmienić życie.

Tak zmienił się dworzec PKP w Bydgoszczy
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ŚWIECIE
KUJAWSKO-POMORSKIE