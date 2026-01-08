Wydał grosze, a wygrał fortunę! Noworoczna wygrana ustawiła go na wiele lat

Prawdziwa noworoczna niespodzianka wydarzyła się w piątek, 2 stycznia. W kolekturze Lotto mieszczącej się w sklepie Lewiatan przy ul. Rynek 17 w Nowem padła główna wygrana w Mini Lotto. Szczęśliwy gracz trafił wszystkie pięć wylosowanych liczb, dzięki czemu jego kupon był wart dokładnie 440 117,60 zł.

Szczęśliwe liczby to: 11, 17, 20, 27, 42.

Choć główna wygrana w Mini Lotto wynosi standardowo 400 tysięcy złotych, jej wysokość może się zmieniać. W przypadku kilku zwycięskich kuponów kwota jest dzielona pomiędzy graczy. Tym razem los okazał się wyjątkowo hojny.

Mini Lotto od lat kusi prostymi zasadami i niską ceną zakładu. Jeden los kosztuje zaledwie 1,50 zł. Zagrać można zarówno w tradycyjnej kolekturze Lotto, jak i przez internet na stronie www.lotto.pl lub w aplikacji mobilnej. Wystarczy wybrać 5 z 42 liczb i czekać na losowanie.

Dla jednego z mieszkańców regionu początek stycznia 2026 roku na długo pozostanie niezapomniany. Jeden kupon, chwila nadziei i wygrana, która może zmienić życie.