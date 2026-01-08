„Coś stanie się z pieniędzmi”. Jasnowidz Jackowski ostrzega przed kryzysem i zdradą na szczytach władzy!

Anna Kisiel
Anna Kisiel
Mariusz Korzus
2026-01-08 4:30

Krzysztof Jackowski, najsłynniejszy polski jasnowidz, po raz kolejny podzielił się swoją wizją przyszłości. Według jego przepowiedni 2026 rok może okazać się wyjątkowo trudny – zarówno dla portfeli Polaków, jak i dla sceny politycznej. W rozmowie z nami mówi o możliwym krachu finansowym, podziałach w kraju, kryzysach w sporcie i show-biznesie, ale też o zaskakujących wydarzeniach w Pałacu Prezydenckim. Jedno jest pewne – optymizmu w tych wizjach niewiele.

Jackowski zapowiada kryzys

i

Autor: Paweł Skraba, Super Express/Pixabay
Super Express Google News

Jaki był mijający rok? Dla każdego zapewne inny. Wszyscy jednak chcemy wierzyć, że kolejny będzie lepszy. Z czystej ludzkiej ciekawości próbujemy więc zajrzeć w przyszłość i dowiedzieć się, co nas czeka oraz czy los okaże się dla nas łaskawy.

Zdaniem wielu osób najbardziej odpowiednią postacią, by odpowiedzieć na pytanie o to, jaki będzie 2026 rok, nie jest sztuczna inteligencja, lecz Krzysztof Jackowski – jasnowidz z Człuchowa.

Skupimy się na trzech kwestiach, o których mówił już wcześniej i które – jak podkreślają jego zwolennicy – częściowo się sprawdziły. Wśród nich był m.in. wizjonowany krach finansowy i upadki banków, śmierć prezydenta Rzeszowa, a także zapowiedź, że prezydentem zostanie „człowiek znikąd” – silny, postawny mężczyzna, nieznany wcześniej szerokiej opinii publicznej.

Coś stanie się z pieniędzmi – mówi dziś Jackowski. – Najpóźniej do maja. To będzie w pierwszym kwartale.

Tak mieszka jasnowidz Jackowski
21 zdjęć

Jego zdaniem wydarzenia te doprowadzą do znacznego pogorszenia sytuacji materialnej Polaków. Rząd ma uspokajać społeczeństwo i przekonywać, że za kilka lat wszystko wróci do normy. W międzyczasie może jednak dojść do ograniczenia świadczenia 800 plus, a także przygotowań do podniesienia wieku emerytalnego.

Zobacz: Szokująca wizja jasnowidza! Jackowski o 800 plus: „będą schody”. Czy rząd podniesie świadczenie do 1000 plus?

Jackowski przewiduje również poważne przetasowania na scenie politycznej. Według niego Prawo i Sprawiedliwość może się rozpaść lub podzielić na dwie bardzo podobne formacje. Donald Tusk pozostanie premierem, o ile koalicja rządząca się nie rozpadnie. Jasnowidz uspokaja natomiast, że ojcu Tadeuszowi Rydzykowi „włos z głowy nie spadnie”.

Czytaj więcej: 210 milionów do oddania? Jasnowidz Jackowski mówi wprost, co stanie się z pieniędzmi Rydzyka

Jedną z najbardziej kontrowersyjnych wizji jest podział Polski na trzy części. Jackowski twierdzi, że prezydent Karol Nawrocki zrobi coś, co wielu Polaków uzna za zdradę. Na szczęście – według jasnowidza – kraj ominą wielkie kataklizmy. Wyjątkiem ma być lato. 

 Będzie jeszcze gorsze niż w 2025 roku – ostrzega.

Nie zabrakło również prognoz dotyczących show-biznesu. Jackowski uważa, że związki Janji Lesar i Kasi Zillmann oraz Agnieszki Kaczorowskiej i Macieja Rogacewicza nie przetrwają próby czasu. W sprawie Piotra Mróza i Moniki Goździalskiej widzi natomiast „zbyt dużo teatru”. Jeśli chodzi o muzykę, każe zwrócić uwagę na zespół Lady Pank. 

Czytaj: Jasnowidz ostrzega przed tym, co nadejdzie. Jackowski: "Jak przyjdzie czas, pan zrozumie"

W sporcie jasnowidz nie ma dobrych wiadomości dla kibiców Legii Warszawa. Jego zdaniem klub długo nie podniesie się z kryzysu, a władze szybko wymienią nawet jedną trzecią składu. Iga Świątek ma wygrywać wiele meczów, ale na fotel liderki WTA wróci dopiero za trzy lata, w najlepszym sezonie swojej kariery.

Za to zimowa olimpiada ma przynieść Polakom aż trzy złote i cztery srebrne medale, mimo że nasi sportowcy ostatnio nie zachwycają formą.

Największą sensacją 2026 roku może być jednak wydarzenie z Pałacu Prezydenckiego. Zapytany o prezydentową Martę Nawrocką, Jackowski powiedział krótko:

Widzę dzieci.

Gdy dopytaliśmy, czy oznacza to kolejne potomstwo pary prezydenckiej, odpowiedział wymijająco:

– O to proszę zapytać pana prezydenta Karola Nawrockiego.

Czy w 2026 roku będzie nam się żyło lepiej? Oto, co powiedział jasnowidz Jackowski
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

JACKOWSKI
JACKOWSKI CZŁUCHÓW
KRZYSZTOF JACKOWSKI