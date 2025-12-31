Kasia Zillmann, polska sportsmenka oraz tancerka Janja Lesar od dawna wzbudzają zainteresowanie fanów i mediów. O ich relacji spekulowano od miesięcy, jednak do tej pory żadna ze stron nie potwierdziła plotek o związku. Teraz temat powrócił za sprawą Krzysztofa Jackowskiego, który od lat przewiduje wydarzenia dotyczące znanych osób. W rozmowie z "Super Expressem" Jackowski wyjawił swoje obawy dotyczące tej relacji.

Szokujące słowa jasnowidza o Zillmann i Lesar. Prawda wyszła na jaw przed nowym rokiem

Krzysztof Jackowski w rozmowie z nami stanowczo podkreśla i nie pozostawia miejsca na wątpliwości. Tak jasne słowa jasnowidza mogą wywołać burzę komentarzy wśród fanów Kasi Zillmann i Janji Lesar. Jackowski, znany z precyzyjnych prognoz dotyczących życia osób publicznych, w rozmowie z "Super Expressem" nie rozszerzył swojego komentarza - pozostawia swoje stwierdzenie jako jednoznaczny przekaz. Kasia Zillmann i Janja Lesar nie będą razem, a przynajmniej nie do grobowej deski.

Jasnowidz podkreślił, że Kasia i Janja są zbyt dużymi indywidualistkami. Trzeba przyznać, że to prawda. Kasia słynie z tego, że lubi chodzić własnymi niewydeptanymi ścieżkami, z kolei Janja to typ artystki, która cały czas szuka w swoim życiu inspiracji na sceniczne występy.

Zbyt duże indywidualistki, żeby mogły na zawsze być razem - mówi nam jasno Krzysztof Jackowski.

