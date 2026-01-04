Jasnowidz wieszczy rozłam w PiS?! Wie już, za kim pójdzie część polityków: "To będzie wysoki szczupły człowiek"

W nowym roku zawrze w polskiej polityce? Wiele na to wskazuje

W polskie polityce wiele się dzieje! Wystarczy wspomnieć ostatnie zawirowania związane z Prawem i Sprawiedliwością. Nie dość, że przed świętami Bożego Narodzenie media donosiły o zorganizowaniu kilku wigilii, to jeszcze odnotowano choćby to, że były premier Mateusz Morawiecki nie pojawił się na spotkaniu prezydium PiS, na które to wydarzenie zapraszał go sam Jarosław Kaczyński.

To wszystko wywołało atmosferę wrzenia wewnątrz partii. Do tego nie obyło się bez podgryzań polityków, oskarżeń i grubych słów pod adresem kolegów. W końcu nastroje wyhamowały, a wysoka temperatura przepychanek opadła. Jednak w tym kontekście ciekawie brzmią słowa Krzysztofa Jackowskiego, który ocenia, jak może wyglądać przyszłość partii Jarosława Kaczyńskiego.

Co czeka PiS w 2026? Jasnowidz już wie!

Jasnowidz Jackowski przewiduje, że 2026 rok może być tym, w którym dojdzie do pęknięcia w PiS. - Może nastąpić rozłam w PiS. I ktoś za sobą pociąga tych z tej koalicji PiS-owskiej, jakąś część ludzi. To będzie wysoki, szczupły człowiek, on pociągnie jakąś część ludzi z PiS za sobą. Stworzy partię, ale ta partia będzie się mówiło, że to jest partia jakby centro-prawicowa, ale ona będzie dalej blisko PiS. Zrobi się z tego bliźniaczka PiS. Ale ktoś się wyjdzie z PiS-u, szczupły, wysoki mężczyzna, który pociągnie trochę ludzi ze sobą z PiS-u. Może taki rozkład być - podkreślił.

"Wysoki, szczupły człowiek" pociągnie za sobą ludzi z PiS? Zaskakujące przypuszczenia

O kim może być mowa w tych przewidywaniach? Bez wątpienia osobą z PiS, która jest szczupła i wysoka jest... Mateusz Morawiecki. A w politycznych kuluarach od pewnego czasu aż huczy o tym, że może powstać nowa polityczna formacja byłego premiera. Mówiły o tym m.in. autorki programu "Niedyskretnie o politykach": - Być może Mateusz Morawiecki, choć zaprzecza temu, naprawdę szykuje się do założenia jakiejś własnej formacji. To jest jednak takie ostentacyjne odcięcie się od najbardziej decyzyjnego polityka w partii czyli Jarosława Kaczyńskiego. W PiS-ie wiadomo, że rozłam, odejście jakiejś grupy nigdy nie kończyło się sukcesem tejże grupy, ale z drugiej strony wielu ulegało takiej chęci przetestowania własnej popularności w konfrontacji z PiS-em. Być może Mateusz Morawiecki też uległ takiemu pomysłowi - oceniła Eliza Olczyk. Co więcej, były nawet przeprowadzone badania, dotyczące tego, czy wyborcy poszliby za taką partią.

Sam zaś Morawiecki uspokajał w jednym z wywiadów, że do niczego takiego jak rozłam nie dojdzie: – Prawo i Sprawiedliwość to jest moja partia. Nie ma takiej mowy, że się podzielimy, jesteśmy jednością – ocenił w połowie grudnia w Polsat News. Jak zaś będzie w rzeczywistości... czas pokaże.