"Polska Wenecja" z gorszącym wyróżnieniem. Mieszkańcy nie mogą oddychać

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
Marta Kowalska
2026-01-09 20:40

Bydgoszcz, nazywana "Polską Wenecją" ze względu na sieć kanałów i malownicze nabrzeża, tym razem trafiła na nagłówki z zupełnie innego powodu. Na początku stycznia miasto i cały region kujawsko-pomorski znalazły się w czołówce miejsc z najgorszą jakością powietrza w Polsce. Mieszkańcy alarmują, że smog był tak gęsty, iż wieczorne wyjście z domu stawało się udręką, a oddychanie prawdziwym wyzwaniem.

Super Express Google News
  • Bydgoszcz znalazła się w czołówce miast z najgorszą jakością powietrza w Polsce na początku stycznia.
  • Mieszkańcy alarmują, że smog był tak gęsty, iż wieczorne wyjścia z domu stały się udręką, a oddychanie prawdziwym wyzwaniem.
  • Głównymi przyczynami smogu są spaliny samochodowe, niska emisja z domowych pieców oraz zjawisko inwersji temperatury.

Smog opanował Polskę. W tym regionie było najgorzej

Smog to jedno z najpoważniejszych zagrożeń środowiskowych i zdrowotnych we współczesnej Polsce. Jest to zanieczyszczenie powietrza powstające w wyniku nagromadzenia szkodliwych substancji. Głównymi źródłami smogu są spaliny samochodowe oraz tzw. niska emisja, czyli dym z domowych pieców i kotłów, w których często spalane są węgiel, drewno, a nawet odpady. 

Zimą problem smogu staje się szczególnie dotkliwy. Niskie temperatury powodują intensywniejsze ogrzewanie domów, co zwiększa ilość zanieczyszczeń trafiających do atmosfery. Dodatkowo mroźna, bezwietrzna pogoda sprzyja zjawisku inwersji temperatury – chłodne powietrze zalega przy powierzchni ziemi, a zanieczyszczenia nie mogą się rozproszyć. W efekcie smog gromadzi się nad miastami i miejscowościami, stając się bardziej odczuwalny. Coś na ten temat wiedzą m.in. mieszkańcy Bydgoszczy, którzy w pierwszych dniach stycznia, spacerując po mieście odczuli zmianę.

Polecany artykuł:

Te miejscowości mogą stracić status uzdrowiska! Problemem okazuje się powietrze

Bydgoszcz "tonęła" w smogu

6 stycznia 2026 roku odnotowano skrajnie fatalne warunki jakości powietrza w woj. kujawsko-pomorskim. Źle było m.in. w Bydgoszczy, co potwierdzają dane Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz relacje mieszkańców miasta.

Wieczorem musiałam wyjść z psem. To był koszmar. Nie dało się oddychać - opowiada pani Elżbieta portalowi expressbydgoski.pl.

Dlaczego jednak akurat 6 stycznia warunki były tak niekorzystyne? Okazuje się, że przyczyną była tzw. inwersja temperatury, a brak wiatru, opadów oraz wysokie ciśnienie tylko pogłębiły problem. Co ważne, inwersji często towarzyszą mgły, przymrozki i właśnie bardzo wysokie stężenia pyłów zawieszonych, niebezpiecznych dla zdrowia.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

"Polska Wenecja" zachwyca turystów. To niedoceniona perła regionu

Bydgoszcz
10 zdjęć

Smog a zdrowie. Skutki mogą być poważne

Eksperci nie mają wątpliwości: smog szkodzi wszystkim, nie tylko osobom chorym. Prof. Ewa Czarnobilska, cytowana przez smoglab.pl, podkreśla, że w dni z przekroczonymi normami należy unikać aktywności fizycznej na zewnątrz.

Co prawda smog szczególnie szkodzi małym dzieciom, ludziom w podeszłym wieku i cierpiącym na dodatkowe choroby, takie jak astma, i inne choroby alergiczne czy POChP, ale nie pozostaje obojętny nawet dla tych o końskim zdrowiu. Dlatego jazda na rowerze, bieganie, gry i zabawy na zewnątrz w dni, kiedy normy są przekroczone, mogą zaszkodzić najzdrowszym - mówiła prof. Ewa Czarnobilska.

Właśnie dlatego w dni smogowe zaleca się ograniczenie spacerów, wietrzenie mieszkań tylko krótko i w odpowiednich porach, a osoby szczególnie wrażliwe powinny rozważyć używanie masek antysmogowych.

Sonda
Obawiasz się tzw. "polskiego smogu"?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

SMOG
KUJAWSKO POMORSKIE