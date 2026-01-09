"Polska Wenecja" z gorszącym wyróżnieniem. Mieszkańcy nie mogą oddychać

Bydgoszcz znalazła się w czołówce miast z najgorszą jakością powietrza w Polsce na początku stycznia.

Mieszkańcy alarmują, że smog był tak gęsty, iż wieczorne wyjścia z domu stały się udręką, a oddychanie prawdziwym wyzwaniem.

Głównymi przyczynami smogu są spaliny samochodowe, niska emisja z domowych pieców oraz zjawisko inwersji temperatury.

Smog opanował Polskę. W tym regionie było najgorzej

Smog to jedno z najpoważniejszych zagrożeń środowiskowych i zdrowotnych we współczesnej Polsce. Jest to zanieczyszczenie powietrza powstające w wyniku nagromadzenia szkodliwych substancji. Głównymi źródłami smogu są spaliny samochodowe oraz tzw. niska emisja, czyli dym z domowych pieców i kotłów, w których często spalane są węgiel, drewno, a nawet odpady.

Zimą problem smogu staje się szczególnie dotkliwy. Niskie temperatury powodują intensywniejsze ogrzewanie domów, co zwiększa ilość zanieczyszczeń trafiających do atmosfery. Dodatkowo mroźna, bezwietrzna pogoda sprzyja zjawisku inwersji temperatury – chłodne powietrze zalega przy powierzchni ziemi, a zanieczyszczenia nie mogą się rozproszyć. W efekcie smog gromadzi się nad miastami i miejscowościami, stając się bardziej odczuwalny. Coś na ten temat wiedzą m.in. mieszkańcy Bydgoszczy, którzy w pierwszych dniach stycznia, spacerując po mieście odczuli zmianę.

Bydgoszcz "tonęła" w smogu

6 stycznia 2026 roku odnotowano skrajnie fatalne warunki jakości powietrza w woj. kujawsko-pomorskim. Źle było m.in. w Bydgoszczy, co potwierdzają dane Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz relacje mieszkańców miasta.

Wieczorem musiałam wyjść z psem. To był koszmar. Nie dało się oddychać - opowiada pani Elżbieta portalowi expressbydgoski.pl.

Dlaczego jednak akurat 6 stycznia warunki były tak niekorzystyne? Okazuje się, że przyczyną była tzw. inwersja temperatury, a brak wiatru, opadów oraz wysokie ciśnienie tylko pogłębiły problem. Co ważne, inwersji często towarzyszą mgły, przymrozki i właśnie bardzo wysokie stężenia pyłów zawieszonych, niebezpiecznych dla zdrowia.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

"Polska Wenecja" zachwyca turystów. To niedoceniona perła regionu

Smog a zdrowie. Skutki mogą być poważne

Eksperci nie mają wątpliwości: smog szkodzi wszystkim, nie tylko osobom chorym. Prof. Ewa Czarnobilska, cytowana przez smoglab.pl, podkreśla, że w dni z przekroczonymi normami należy unikać aktywności fizycznej na zewnątrz.

Co prawda smog szczególnie szkodzi małym dzieciom, ludziom w podeszłym wieku i cierpiącym na dodatkowe choroby, takie jak astma, i inne choroby alergiczne czy POChP, ale nie pozostaje obojętny nawet dla tych o końskim zdrowiu. Dlatego jazda na rowerze, bieganie, gry i zabawy na zewnątrz w dni, kiedy normy są przekroczone, mogą zaszkodzić najzdrowszym - mówiła prof. Ewa Czarnobilska.

Właśnie dlatego w dni smogowe zaleca się ograniczenie spacerów, wietrzenie mieszkań tylko krótko i w odpowiednich porach, a osoby szczególnie wrażliwe powinny rozważyć używanie masek antysmogowych.