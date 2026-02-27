Zmiana czasu 2026 na letni w tym roku będzie wcześniej. Musisz zapisać tę datę w kalendarzu. Kiedy przestawiamy zegarki z czasu zimowego na letni?

Zmiana czasu, zapoczątkowana w 1907 roku przez Williama Willetta, miała na celu oszczędności, a w Polsce wprowadzono ją po raz pierwszy w 1919 roku.

Pomimo dyskusji o jej zasadności, zmiana czasu będzie obowiązywać w UE co najmniej do końca 2026 roku.

W marcu 2026 roku przestawimy zegarki z zimowego na letni w nocy z 28 na 29 marca, czyli wcześniej niż w 2025 roku, tracąc jedną godzinę snu.

Sprawdź, dlaczego w tym roku zmiana czasu nastąpi wcześniej i jak wpłynie to na Twój weekend.

Zmiana czasu z zimowego na letni marzec 2026. W tym roku robimy to wcześniej

Zmiana czasu to bardzo stary temat. W 1907 roku William Willett wydał broszurkę „The Waste of Daylight”, w której poruszył on temat oszczędności wynikających z przestawiania zegarków. Wskazał on, że przestawienie zegarów o 80 minut latem pozwoliłoby oszczędzić miliony funtów rocznie. Praktycznie zamiana czasu weszła w życie po I wojnie światowej. Dokładnie 30 kwietnia 1916 roku w Niemczech oraz Austro-Węgrzech przestawiono zegarki o godzinę do przodu. Analogicznie 1 października je cofnięto. W Polsce doszło do takiej sytuacji pierwszy raz w 1919 roku. W czasie II wojny światowej w naszym kraju zegarki przestawiono zgodnie z zasadami okupantów. Po zakończonej wojnie w Polsce zaczęto zmieniać czas od 1946 roku. Trwa to z pewnymi przerwami do dzisiaj.

Obecnie coraz więcej mówi o tym, że zmiana czasu we współczesnym świecie nie jest potrzebna. Jednak nadal nie podjęto żadnym wiążących rozwiązań. Zgodnie z rozporządzeniem Unii Europejskiej zmiana czasu będzie obowiązywać przynajmniej do końca 2026. Już niebawem, w marcu 2026 przestawimy zegarki z czasu zimowego na letni. W tym roku zmiana czasu nastąpi wcześniej dlatego warto o tym pamiętać. W 2025 roku czas letnie wszedł w życie w nocy z 30 marca na 1 kwietnia. W tym roku odbędzie się do dwa dni wcześniej. Zegarki przestawimy w nocy z 28 na 29 marca. Będzie to ostatni weekend marca 2026, a także zaledwie tydzień przed Wielkanocą 2026.

Zmiana czasu na letni 2026. Jak przestawiamy zegarki?

W Polsce zmiana czasu z zimowego na letni odbywa się w różne dni i zawsze wypada w ostatni weekend marca. Dokładnie o 2:00 w nocy zegarki zostaną przestawione z 2:00 na godz. 3:00. Oznacza to, że tego dnia "zabrana" zostanie 1 godzina, a my będziemy spać krócej.

Jak zmiana czasu wpływa na nasz organizm?

Zmiana czasu, choć wydaje się niewielka, może mieć zaskakująco duży wpływ na nasz organizm. Nasz wewnętrzny zegar biologiczny, zwany rytmem okołodobowym, jest wrażliwy na wszelkie zakłócenia, a przesunięcie wskazówek zegara o godzinę może go rozregulować. Skutkiem tego są często problemy z zasypianiem i budzeniem się, uczucie zmęczenia, drażliwość, a nawet trudności z koncentracją. U niektórych osób mogą pojawić się również dolegliwości fizyczne, takie jak bóle głowy czy problemy trawienne, przypominające objawy jet lagu. Zazwyczaj organizm potrzebuje kilku dni, aby ponownie dostosować się do nowego harmonogramu.