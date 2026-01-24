Tej nocy zabiorą nam godzinę snu i nic nie można z tym zrobić. Ucieszą się nieliczni

W 2026 roku czeka nas kolejna zmiana czasu z zimowego na letni.

Zmiana czasu ma negatywny wpływ na zdrowie, prowadząc do problemów ze snem i spadku odporności.

Dowiedz się, dlaczego zmieniamy czas i jak możesz złagodzić jego skutki dla Twojego organizmu.

Kiedy jest zmiana czasu z zimowego na letni w 2026 roku?

W Polsce obowiązują dwa czasy: środkowoeuropejski oraz środkowoeuropejski letni. Potocznie mówimy o nich: zimowy i letni. Wskazówki zegarków przestawiamy dwa razy w roku, w ostatnią niedzielę marca oraz ostatnią niedzielę października. W październiku wskazówki są cofane o jedną godzinę, dzięki temu zyskujemy dodatkową godzinę snu. W marcu wskazówki przesuwamy godzinę do przodu, czyli śpimy krócej. Zmiana czasu na letni w 2026 roku wypada w nocy z 28 na 29 marca, gdy wskazówki zegarów przesuwamy z godziny drugiej na trzecią. Na letniej zmianie czasu skorzystają ci, którzy tej nocy będą w pracy, ponieważ będą wykonywać swoje obowiązki godzinę krócej. Terminy zmian czasu są ustalane na mocy rozporządzenia Rady Ministrów. Według obowiązującego rozporządzenia czas będziemy zmieniać do końca 2026 roku. Co będzie dalej? Na razie nie ma wytycznych. Być może w przyszłym roku Komisja Europejska oraz Parlament Europejski, oraz kraje członkowskie podejmą decyzję o zniesieniu zmiany czasu i uzgodnią czy na stałe miałby obowiązywać czas letni, czy zimowy.

Jak zmiana czasu wpływa na nasz organizm?

Naukowcy są zgodni, że zmiana czasu z zimowego na letni powoduje największe trudności z zasypianiem, a to rodzi kolejne problemy. Niewyspani jesteśmy mniej efektywni w pracy, o wiele bardziej narażeni na pomyłki i wypadki. Spada także nasza odporność. Badacze wskazują również, że w tygodniu po zmianie czasu rośnie liczba przypadków zawałów serca i udarów. Z kolei zmiana czasu z letniego na zimowy sprzyja rozwojowi depresji. To przez szybciej zapadający zmrok. Jasno jest właściwie wtedy, gdy jesteśmy w pracy. Zmiany mają także wpływ na gospodarkę hormonalną. Zaburzone jest wydzielanie hormonu stresu, czyli kortyzolu. Za dużo kortyzolu oraz za mało melatoniny może doprowadzić do zaburzeń związanych z miesiączką, ale też powstawania zmian trądzikowych i wypadania włosów. Brak snu i przewlekłe zmęczenie sprzyjają także tyciu. Niewyspani potrzebujemy paliwa, które pozwoli przetrwać do wieczora. Wtedy sięgamy po bardziej kaloryczne przekąski, podjadamy, a nawet rzucamy się na jedzenie. Żeby, jak najmniej odczuć negatywne skutki zmiany czasu, warto się do niej przygotować. Pomóc mogą suplementy diety bogate w magnez, selen i cynk. Jednak nie powinniśmy ich stosować bez konsultacji z lekarzem. Nie wolno zapominać o diecie. Skomponujmy posiłki tak, by w ciągu dnia móc pozwolić sobie na drobną, słodką przyjemność. Kawałek gorzkiej czekolady lub jedno ciastko, dzięki którym nie będziemy mieli ochoty na podjadanie. Na problemy ze snem pomogą ziołowe herbaty i wieczorna medytacja. Odpowiednie kosmetyki i chłodne okłady na oczy poprawią wygląd, a co za tym idzie także samopoczucie.

Dlaczego zmieniamy czas?

Pomysł zmiany czasu wziął się z oszczędności. Jako pierwszy wspomniał o tym Benjamin Franklin. Jeden z ojców-założycieli Stanów Zjednoczonych, w 1784 roku zauważył, że gdyby ludzie kładli się wcześniej spać, nie musieliby wieczorami pracować przy świecach. Nie brał jednak tego pomysłu poważnie. Na serio do zmiany czasu podszedł Brytyjczyk William Willett w broszurce „Waste of Daylight”, wydanej w 1907 r. Nie przekonał jednak rządu Wielkiej Brytanii do swojego pomysłu. Bezskutecznie o zmianę czasu wnioskował nowozelandzki entomolog — George Vernon Hudson. W 1895 roku przedstawił Towarzystwu Filozoficznemu w Wellington plan dwukrotnej zmiany czasu w ciągu roku — dwie godziny do tyłu w październiku i dwie godziny do przodu w marcu. Pionierami zmiany czasu są Niemcy i Austria. Kraje wprowadziły ją formalnie podczas I wojny światowej w 1916 roku. Wszystkie zegary zostały przestawione 30 kwietnia o jedną godzinę do przodu. Miało to zminimalizować zużycie sztucznego oświetlenia na rzecz paliwa potrzebnego do prowadzania działań wojennych. Kilka tygodni później na taki sam krok zdecydowały się inne kraje m.in. Wielka Brytania i Francja. Po I wojnie większość państw z niej zrezygnowała. Zmiana czasu wróciła podczas II wojny światowej. W Polsce pierwszy raz zmiana czasu została wprowadzona między I a II wojną, w 1919 roku. Później wracała kilka razy podczas okupacji hitlerowskiej oraz: od 1946 do 1949, od 1957 do 1964 i od 1977 roku dotąd. Na czas zimowy początkowo przechodziliśmy w ostatnią niedzielę września. Tak było do 1995 roku. Wtedy też dni przestawiania zegarów były ogłaszane w Monitorze Polskim.