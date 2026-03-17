O jakiej porze najlepiej prać ręczniki? Połowa Polaków o tym zapomina i narzeka. Czy dodawanie octu do prania ręczników wpływa na rachunki za prąd?

Kiedy najlepiej prać ręczniki? Okazuje się, że ta pora jest najlepsza

Ręczniki należy prać w określony sposób. Częsty kontakt z skórą i ścieranym naskórkiem, a także wilgotne środowisko sprawiają, że ręczniki to siedlisko bakterii oraz drobnoustrojów. Pranie musi zatem nie tylko usunąć widoczne plamy i zabrudzenia, ale również zabić zarazki i usunąć nieprzyjemne zapachy. Najważniejszym aspektem podczas prania ręczników jest temperatura oraz czas. Nowoczesne pralki pozwalają ma pranie ręczników w 40 stopniach Celsjusza. Jednak w przypadku choroby jednego z domowników, nowych czy pożyczonych ręczników warto uprać je w 60 stopniach Celsjusza. Naukowcy zwracają uwagę, że obok samej temperatury bardzo ważny jest czas prania. Aby detergenty były skuteczne potrzebny jest cykl trwający przynajmniej godzinę. Tylko w ten sposób masz pewność, że ręczniki po praniu będą idealnie czyste, bez zarazków i brzydkich zapachów.

Ręczniki oraz pościel to tkaniny, które często piorą się najdłużej. Do samego czasu cyklu programu dochodzi jest kalibracja wagi, co sprawia, że pranie trwa dłużej. Dłuższe pranie to większe zużycie energii. Średnio jedno pranie na 40 stopniach Celsjusza zużywa od 0,4 kWh do 0,8 kWh energii elektrycznej co kosztuje około kilkadziesiąt groszy. Pranie w 60 stopniach Celsjusza jest jeszcze bardziej prądożerne i zużywa nawet 1,3 kWh co przekłada się na kwotę powyżej złotówki za jeden cykl. Warto pamiętać, że najwięcej prądu podczas prania zużywane jest właśnie podczas nagrzewania wody. W przypadku materiałów, które wymagają prania w wysokich temperaturach warto to robić w godzinach, gdy taryfy są najniższe.

Klasycznie najtańsze pranie jest w nocy. W godzinach 22:00 - 6:00 obowiązuje nocna taryfa G12. Jeżeli jednak nie widzi Ci włączanie głośnej pralki w nocy to możesz to zrobić także w ciągu dnia. Niższa Taryfa obowiązuje bowiem także w godzinach 13:00 - 15:00. Nieco tańsze może być również pranie w weekendy. Najdroższe pranie jest natomiast w godzinach 18:00 - 22:00, gdy trwa szczyt energetyczny.

Pamiętaj jednak, osoby korzystające z taryfy G11 nie maja podziału na tańsze i droższe godziny. W ich przypadku opłata jest stała i zależy od operatora. Zmienna opłaty występują w przypadku taryfy G12 oraz G13.

Czy dodawanie do prania ręczników octu lub sody oczyszczonej może wpłynąć na zużycie energii?

W ostatnim czasie coraz większą popularnością cieszą się domowe sposoby na pranie ręczników. Dodawanie octu lub sody oczyszczonej zyskuje coraz więcej zwolenników. Czy naturalne metody prania ręczników wpływają na zużycie energii elektrycznej. Bezpośrednio nie, ale pośrednio mogą. Ocet zmiękcza wodę i przeciwdziała osadzaniu się kamienia, co z kolei poprawia wydajność pralki. Zakamienione urządzenia pobierają bowiem więcej energii elektrycznej. Czysta grzałka szybciej się nagrzewa, co zapewnia bardziej ekonomiczną i wydajną pracę pralki.