Oceniliśmy najlepsze domowe odżywki do storczyków. To kuchenne połączenie działa najlepiej. Storczyk kwitnie po nim jak szalony

Storczyki potrzebują nawożenia, by pięknie kwitnąć.

Popularne domowe metody (żelatyna, fusy) są ryzykowne.

Zobacz, dlaczego te "triki" mogą zaszkodzić Twoim orchideom!

Storczyki pochodzą z Azji. To właśnie tam hoduje się najwięcej odmian. W Polsce najczęściej wybiera się gatunki Falenopsis, Dendrobium, Cymbidium i Katleja. Storczyki już od wielu lat uchodzą za najpopularniejsze kwiaty doniczkowe w polskich domach. Często wręcza się je w ramach prezentu z okazji urodzin, Dnia Matki czy jako drobny upominek na nowe mieszkanie. Orchidee są proste w pielęgnacji, kwitną przez wiele lat, a ich kwiaty kojarzą się z pięknem i elegancją.

Zdarza się, że storczyk nie chce zakwitnąć. Powodem takiego stanu rzeczy może być brak substancji odżywczych. Kwiaty doniczkowe także wymagają regularnego nawożenia. Dzięki temu będą miały zapewniony stały dostęp do potrzebnych witamin i minerałów.

Odżywka do storczyków na bazie żelatyny

Na storczyki pobudzająco zadziała domowa odżywka z żelatyny. To naturalny steryd, który pobudzi storczyki do bujnego wzrostu oraz obfitego kwitnienia. Jak przygotować taką odżywkę do storczyków? Wystarczy, że wymieszasz 1 łyżkę żelatyny w ciepłej wodzie. Zrób to bardzo dokładnie tak, aby nie pozostały żadne grudki. Całość powinna tworzyć wodnisty roztwór. Tak przygotowaną odżywką podlewaj storczyka raz na kilka tygodni. Żelatyna zawiera między innymi azot, który wpływa na długość i jakość kwitnienia. Ma ona także białko, które dostarcza kwiatom aminokwasy. Dodatkowo żelatyna wzmacnia układ korzeniowy chroniąc go przed wieloma chorobami.

Nasza ocena - 5/10

Choć jest niezwykle łatwa w przygotowaniu, jej rzeczywista skuteczność jest niska.. Żelatyna dostarcza azot, ale w formie, która jest słabo przyswajalna przez rośliny, a samo określenie "naturalny steryd" jest daleko idącym uproszczeniem. Co więcej, istnieje ryzyko zaskorupienia podłoża i rozwoju niepożądanych mikroorganizmów, co może zaszkodzić delikatnym korzeniom storczyków. Lepiej postawić na sprawdzone, specjalistyczne nawozy, które dostarczą roślinie składników odżywczych w optymalnej i bezpiecznej formie.

Nawożenie storczyków pomidorami

Nasza ocena - 4/10

Mimo że przygotowanie jest stosunkowo łatwe , to skuteczność tej metody jest bardzo niska. Składniki odżywcze z pomidorów są słabo przyswajalne przez storczyki, a stosowanie organicznych resztek w podłożu niesie ze sobą ryzyko rozwoju pleśni, gnicia korzeni i przyciągania szkodników. Storczyki wymagają precyzyjnego nawożenia i specyficznego podłoża, dlatego znacznie bezpieczniej i efektywniej jest stosować nawozy dedykowane, które nie zagrożą ich zdrowiu.

Nawożenie storczyków fusami po kawie

Są one świetną odżywką do wielu roślin. Bogate w azot bezpośrednio wpływają na procesy kwitnienia. tego typu odżywki należy stosować w okresie wegetacji roślin. Wystarczy, że wymieszasz około 5 łyżek fusów po kawie z przegotowaną wodą i raz w tygodniu będziesz tym podlewać storczyki. Fusy do kawy możesz również wysuszyć i wymieszać z wierzchnią warstwą ziemi. Stosowanie fusów z kawy w ogrodnictwie do stara metoda. Fusy do kawy rewelacyjnie spulchniają glebę oraz neutralizują wapń obecny w wodzie kranowej. Dodatkowo są one bogate w potas, miedź, azot i magnez.

Nasza ocena - 3/10

Chociaż łatwość użycia jest wysoka, to skuteczność i bezpieczeństwo dla storczyków są niskie. Fusy kawy zawierają cenne składniki odżywcze, ale w formie słabo przyswajalnej dla storczyków, które potrzebują ich w postaci jonowej. Co więcej, fusy zakwaszają podłoże, co jest niekorzystne dla większości storczyków (poza nielicznymi wyjątkami). Największym zagrożeniem jest jednak ryzyko rozwoju pleśni, grzybów i szkodników w podłożu, a także zbijanie się fusów, co prowadzi do braku dostępu powietrza do korzeni, co jest dla storczyków zabójcze.

12