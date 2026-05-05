Storczyki odchodzą do lamusa! Polacy pokochali te kwiaty. Wystarczy, że będziesz podlewać je bananową wodą, a na Boże Narodzenie 2026 zobaczysz całe kaskady kwiatów

Amarylis to piękny kwiat doniczkowy, który wymaga odpowiedniej pielęgnacji przez cały rok, aby obficie kwitnąć zimą.

Kluczowe dla zdrowia amarylisa jest zapewnienie mu jasnego stanowiska i regularne nawożenie, szczególnie wiosną i latem.

Wykorzystaj domowe sposoby na nawożenie, np. odżywkę ze skórek bananów, aby dostarczyć roślinie niezbędne składniki odżywcze.

Chcesz, aby Twój amarylis zachwycał kwiatami? Sprawdź, jak krok po kroku zadbać o jego prawidłowy rozwój!

Jak pielęgnować amarylisy w doniczkach?

Amarylis to przepiękny kwiat doniczkowy, który zdobywa w Polsce coraz większą popularność. Naturalnie pochodzi z Afryki, ale z powodzeniem można go uprawiać w doniczkach. Amarylis podobnie jak grudnik kwitnie od listopada do stycznia, jednak to pielęgnacja wiosną i latem jest najważniejsza. Wtedy rozpoczyna się intensywne odżywianie rośliny, aby była gotowa do późniejszego sezonu kwitnienia. Amarylis słynie z długiego okresu kwitnienia, który może wynosić nawet ponad miesiąc.

Amarylis zachwyca swoimi okazałymi, dzwonkowatymi kwiatami, które wyrastają na grubych, pustych w środku łodygach. Najczęściej spotykane są odmiany o kwiatach w odcieniach czerwieni, różu, bieli, a także dwubarwne, z paskami lub plamkami. Z jednej cebuli może wyrosnąć od jednego do nawet trzech pędów kwiatowych, a na każdym z nich rozwija się od 2 do 6 kwiatów, które otwierają się stopniowo, przedłużając czas kwitnienia.

Aby amarylis pięknie kwitł, potrzebuje jasnego stanowiska, ale bez bezpośredniego, palącego słońca, zwłaszcza w okresie kwitnienia. Idealne będzie miejsce z rozproszonym światłem, np. na parapecie okna wychodzącego na wschód lub zachód. Ważna jest również umiarkowana temperatura pokojowa, najlepiej w granicach 18-22°C. Po przekwitnięciu kwiatostan należy ściąć, pozostawiając samą łodygę, którą również usuwa się, gdy zacznie żółknąć. W tym okresie kluczowe jest kontynuowanie podlewania i nawożenia rośliny, aby cebula mogła zregenerować się i zgromadzić składniki odżywcze na kolejne kwitnienie. Liście są wówczas "fabryką" energii, dlatego nie należy ich obcinać, dopóki same nie zaczną zasychać.

Zalej to wodą i przez całą wiosnę podlewaj amarylisa. Dzięki temu zimą kwiat zakwitnie

Jednym z sekretów pięknych kwiatów doniczkowych jest ich nawożenie. Wiele osób zapomina o regularnym odżywianiu roślin hodowanych w donicach, a przecież mają one znacznie mniejszy dostęp do substancji odżywczych niż kwiaty sadzone do gruntu. Amarylis, podobnie jak inne kwiaty doniczkowe, możesz nawozić domowymi nawozami. Świetnie w tym celu sprawdzi się naturalne odżywka ze skórek po bananach. Obierz 3 banany, pokrój skórki, zalej wodą i odstaw na kilka dni. Po tym czasie należy dokładnie odcedzić wywar i podlewać nim amarylisa raz na dwa tygodnie. Skórki z bananów dostarczają roślinom potas oraz fosfor. Oba te składniki są niezbędne w procesach wzrostu oraz kwitnienia. Stymulują one układ korzeniowy oraz wzmacniają odporność roślin.

10