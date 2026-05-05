„Groźny owad” sieje spustoszenie w ogrodach Polaków. Gdy go zobaczysz natychmiast wytnij tuję i spal ją

Polskie ogrody stają w obliczu inwazji groźnego szkodnika, który zagraża popularnym iglakom, takim jak tuje.

Dumek jałowcowy, choć niepozorny, to inwazyjny chrząszcz, którego larwy żerują pod korą, prowadząc do obumierania roślin.

Zwalczanie tego szkodnika jest niezwykle trudne, a chemiczne preparaty często okazują się nieskuteczne.

Dowiedz się, jak rozpoznać dumka jałowcowego i co zrobić, aby uchronić swoje rośliny przed jego niszczycielskim działaniem!

„Groźny owad” atakuje tuje w ogrodach Polaków

Coraz częściej mówi się o inwazji szkodników w polskich ogrodach. Jeden z nich jest szczególnie inwazyjny, a przez to, że jest mało znany i wygląda niewinnie, wiele osób nie traktuje go jako zagrożenia. A to błąd. Dumek jałowcowy to niezwykle inwazyjny szkodnik, który lubi żerować w iglakach, a niestety jest niezwykle trudny do zwalczenia. Jakiś czas temu Zarząd Zieleni Warszawy wydał ostrzeżenie dotyczące tego szkodnika, który stanowi poważne zagrożenie dla popularnych roślin iglastych, takich jak tuje, jałowce czy cyprysiki. Dumek jałowcowy (Lamprodila festiva) to chrząszcz z rodziny bogatkowatych, inwazyjny i bardzo ekspansywny. Atakuje zarówno zdrowe, jak i osłabione rośliny, najchętniej te rosnące od strony południowej lub o przerzedzonej koronie, np. w wyniku cięć. Larwy chrząszcza żerują pod korą, żywiąc się miazgą, a potem bielem.

Groźny owad zabija tuje, jałowce i cyprysiki (...). Dumek jałowcowy atakuje zarówno zdrowe, jak i osłabione rośliny, najchętniej te rosnące od strony południowej lub o przerzedzonej koronie, np. w wyniku cięć. Larwy chrząszcza żerują pod korą, żywiąc się miazgą, a potem bielem

- alarmował wtedy Zarząd Zieleni Warszawy w jednym ze wpisów na Facebooku.

Jak wygląda dumek jałowcowy?

Dumek jałowcowy występuje w Europie, Azji Mniejszej i Afryce Północnej. W Polsce jest to co prawda gatunek rzadki, ale spotykany, głównie na obszarach o cieplejszym klimacie. Jak wygląda? Dumek jałowcowy to stosunkowo mały chrząszcz, osiągający zazwyczaj od 5 do 12 mm długości. Jego najbardziej charakterystyczną cechą jest metaliczny, opalizujący kolor, który może przybierać odcienie zieleni, złota, miedzi, a nawet fioletu. Ubarwienie to jest często zmienne i zależy od kąta padania światła. Ciało owada jest wydłużone, owalne, a pokrywy skrzydłowe są często ozdobione ciemniejszymi plamkami lub paskami, które tworzą unikalny wzór.

Zwalczanie dumka jałowcowego. Zalecenia

Z racji, że dumek jałowcowy może stanowić problem dla upraw iglaków, szczególnie w przypadku osłabionych roślin, które są bardziej podatne na atak, konieczne jest natychmiastowe zwalczenie owada. Niestety to wcale nie jest łatwe. Preparaty chemiczne często okazują się mało skuteczne, zwłaszcza gdy inwazja jest już zaawansowana. Wówczas należy podjąć radykalne kroki, aby ocalić swoje rośliny. Zaleca się, aby szybko usunąć i spalić porażone rośliny i w ten sposób zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu się owada.

