Gdy tuje brązowieją mój mąż opruskuje je tym z nadzieją. Domowy oprysk wytępi szkodniki i zniweluje choroby grzybowe, Pryskaj tym tuje w maju, a będą rosły gęste i zielone

Tuje, choć popularne, często brązowieją, co jest sygnałem problemów zdrowotnych rośliny.

Najczęstszymi przyczynami brązowienia są choroby grzybowe, takie jak zamieranie pędów, oraz szkodniki, w tym misecznik tujowiec.

Istnieją domowe sposoby, np. oprysk z czosnku, które mogą pomóc w walce ze szkodnikami i chorobami.

Dlaczego tuje w ogrodzie brązowieją?

Wiele osób nie wyobraża sobie przydomowego ogródka lub działki bez tui. Iglaki te świetnie nadają się na żywopłot. Stosunkowo szybko rosną (od 20 cm do nawet 50 cm rocznie), są gęste (dzięki czemu świetnie chronią przed wścibskimi spojrzeniami sąsiadów), są zimozielone, a także nie wymagają czasochłonnej pielęgnacji. Tuje preferują nasłonecznione stanowiska bez porywistych wiatrów. Najlepiej rosną w żyznej, piaszczysto-gliniastej glebie z lekko kwaśnym odczynem. Potrzebują regularnego dostępu do wody i zaleca się unikania ich sadzenia blisko dużych murów lub przy ścianach domu, gdzie dostęp do nawodnienia może być ograniczony. W mroźne zimy zaleca się podlewanie tui, aby uniknąć suszy fizjologicznej, czyli zjawiska zamarzniętej ziemi, która uniemożliwia roślinom pobór wody.

Tuje, choć zimozielone, mogą zacząć brązowieć. Dzieje się tak najczęściej na skutek ataku choroby lub żerujących szkodników. Wśród chorób, jakie atakują tuje w sezonie wymienia się między innymi zamieranie pędów tui (brązowienie i zamieranie końcówek pędów, najpierw pojedynczych, potem rozprzestrzeniające się na większe partie), szarą pleśń (brązowienie i gnicie pędów, zwłaszcza w wilgotnych warunkach. Na porażonych częściach rośliny pojawia się szary, puszysty nalot grzybni) oraz opieńkową zgniliznę korzeni (stopniowe żółknięcie i brązowienie igieł, zamieranie pędów, a w końcu całej rośliny. Na podstawie pnia i korzeniach pojawiają się białe, wachlarzowate skupiska grzybni). Innym powodem brązowienia pędów tui są szkodniki. W tym przypadku rośliny najbardziej narażone są na ataki mszyc, przędziorków, miodownicy cyprysikowej oraz misecznika tujowiec.

Domowy oprysk, który zabija szkodniki oraz niweluje choroby grzybowe

Najgroźniejszym szkodnikiem atakującym tuje jest misecznik tujowiec. W jego przypadku zaleca się stosowanie chemicznych oprysków. Z mszycami czy przędziorkami poradzą sobie natomiast domowe sposoby. Wśród nich najczęściej wymieniany jest oprysk z czosnku. Zawiera on silne właściwości bakteriobójcze i grzybobójcze, dzięki czemu wspomaga rośliny w walce z chorobami grzybowymi, a także zabija szkodniki. Czosnek działa zarówno odstraszająco, jak i kontaktowo, co sprawia, że zmniejsza on populację szkodników.

Przygotowanie oprysku z czosnku na tuje jest banalnie proste. Wystarczy, że około 25 gramów czosnku dodasz do 1 lita wody. Całość należy dokładnie zmiksować na jednolity i odstawić na około dobę. Po tym czasie oprysk jest gotowy. Jeżeli w roztworze nadal zostały fragmenty czosnku to możesz go przecedzić przez sito. Oprysk stosuj w bezdeszczowe dni, najlepiej wieczorem, gdy nie ma już palącego słońca, a szkodniki wychodzą na żer. Zawsze stosuj minimum dwa opryski w tygodniowym odstępie.

Jak uchronić tuje przed atakiem chorób grzybowych?

Tuje lubią wilgoć, ale nie znoszą zalewania. Podlewaj je regularnie, zwłaszcza w okresach suszy, ale zawsze sprawdzaj wilgotność gleby przed kolejnym podlaniem. Najlepiej podlewać rano, aby roślina zdążyła wyschnąć przed wieczorem. Mokre igły przez całą noc sprzyjają rozwojowi chorób grzybowych, takich jak zamieranie pędów. Unikaj zraszania całych roślin, jeśli nie jest to konieczne, a jeśli już, to również rób to rano.

Usuwaj wszystkie uszkodzone, chore, suche lub przemarznięte pędy, zawsze dezynfekując narzędzia po każdym cięciu, aby nie przenosić patogenów. Zapewnij odpowiedni odstęp między sadzonkami, aby zapewnić dobrą cyrkulację powietrza.

Stosuj nawozy przeznaczone dla iglaków, bogate w mikroelementy, takie jak magnez i żelazo, które zapobiegają chlorozom i poprawiają ogólną kondycję roślin. Unikaj przenawożenia azotem, szczególnie w drugiej połowie lata, gdyż może to sprzyjać nadmiernemu wzrostowi młodych, delikatnych pędów, które są bardziej podatne na choroby i przemarzanie.

