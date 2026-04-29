Obficie posyp i zalej wrzątkiem otłuszczony filtr okapu. Lepki brud rozpuści się już po 1 minucie. Czyszczenie okapu kuchennego

Czyszczenie okapu kuchennego i jego poszczególnych elementów jest niezwykle ważną czynnością podczas porządków w domu. Zaniedbany okap to nie tylko estetyczny problem, ale również jego obniżona wydajność. Z racji, że to właśnie okap pochłania tłuszcz, opary i nieprzyjemne zapachy z gotowania, to niestety bardzo szybko osadza się na nim brud i tłusty osad. Jeśli nie będziemy go usuwać na bieżąco może mocno oblepić kratki okapu i w efekcie doczyszczenie jego elementów będzie kosztowało nas wiele pracy. Oczywiście najtrudniejszym do usunięcia zabrudzeniem na filtrze okapu jest tłuszcz, zwłaszcza zaschnięty. Jak wówczas możemy wyczyścić filtr, aby przywrócić mu dawny wygląd i funkcjonalność? Ekspertka od czystości w domu pokazała skuteczny i szybki sposób na wyczyszczenie filtra okapu z tłuszczu. Wystarczy rozlać na niego płyn do naczyń, następnie zasypać obficie sodą oczyszczoną i zalać wrzątkiem. Już po 1 minucie lepki brud zaczyna się rozpuszczać. wystarczy delikatnie przeszorować filtr okapu szczotką i spłukać pod bieżącą wodą.

Czyszczenie okapu octem

Jednym z najczęściej polecanych sposobów odtłuszczenie okapu jest ocet. Dlatego przygotuj domowy płyn na bazie wody z octem. Wymieszaj oba składniki w butelce z atomizerem w proporcji 1:1 (pół litra letniej wody i pół litra octu spirytusowego) i gotowe. Spryskaj brudny okap tym płynem i wyszoruj miękką gąbką. W razie bardziej intensywnych zabrudzeń lub podczas czyszczenia kratek filtra zastosuj sposób z ręcznikami papierowymi. Nałóż na kratki papierowy ręcznik lub ściereczkę namoczone w tej mieszaninie i zostaw na kilka minut. Po czym przemyj ciepłą wodą z dodatkiem płynu do naczyń. Ocet nie tylko z łatwością rozpuszcza tłusty nalot, ale także usuwa zaschnięte zabrudzenia z obudowy okapu kuchennego.

Domowe sposoby na odtłuszczenie okapu ze stali nierdzewnej

Czyszczenie okapu ze stali nierdzewnej z tłuszczu wcale nie musi się wiązać z szorowaniem jego powierzchni lub stosowaniem silnych detergentów. W tym wypadku warto skorzystać z zasady, że tłuszcz najłatwiej usunąć tłuszczem. Dlatego do wyczyszczenia okapu doskonale nadaje się zwykła oliwka dla dzieci. Kosztuje grosze, a zmyje tłusty nalot z kratki okapu w kilka minut. Nie będziesz musiała nawet jej szorować. Oliwka doskonale rozpuści i usunie tłuste warstwy z powierzchni urządzenia. Nakładaj oliwkę gąbką, a następnie ściągają ją ściereczką namoczoną w gorącej wodzie. Możesz użyć także szorstkiej strony gąbki, aby pozbyć się mocniejszych zabrudzeń. Na koniec przetrzyj okap kuchenny ręcznikiem papierowym.

