Wygląda jak miniaturowy arbuz, a smakuje zupełnie inaczej. Ta roślina w Polsce wciąż jest mało znana

Kukamelon, nazywany także meksykańskim miniogórkiem, wywodzi się z Ameryki Środkowej.

Jego niewielkie owoce przypominają arbuzy, jednak oferują zupełnie inne doznania smakowe.

Stanowi doskonałą, zdrową przekąskę dzięki wysokiej zawartości wody, witaminy C oraz minerałów.

Kukamelon (Melothria scabra) to interesujące pnącze, które zdobywa uznanie w polskich domach i na działkach. W swoim naturalnym środowisku rośnie głównie w Meksyku. Największą uwagę przykuwają owoce tej rośliny, które do złudzenia przypominają maleńkie arbuzy z zieloną skórką i charakterystycznymi pasami. Osiągają one zaledwie od 2 do 4 centymetrów długości, co sprawia, że są wielkości przeciętnego winogrona. Jako roślina pnąca, meksykański ogórek potrafi wypuścić pędy o długości kilku metrów, dlatego najwygodniej prowadzić go na stelażach czy siatkach, podobnie jak fasolę tyczkową.

Jak smakuje kukamelon i dlaczego warto go jeść?

To, co wyróżnia kukamelona, to jego rześki smak, przypominający tradycyjnego ogórka wzbogaconego wyraźnym, kwaskowatym akcentem limonki. Ta cytrusowa nuta sprawia, że owoce te idealnie komponują się w świeżych sałatkach i znakomicie sprawdzają się jako chrupiąca przekąska. Z powodzeniem można je również wykorzystywać do urozmaicania napojów oraz przygotowywania domowych marynat.

Oprócz walorów smakowych meksykański miniogórek oferuje wiele korzyści zdrowotnych. Składa się głównie z wody, co czyni go świetnym wyborem na upalne dni. Jest przy tym bardzo niskokaloryczny. W jego składzie znajdziemy witaminę C, która wzmacnia układ odpornościowy, a także cenne witaminy z grupy B. Nie brakuje w nim również magnezu i potasu – minerałów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego i mięśniowego. Dzięki zawartości błonnika, regularne spożywanie tych małych owoców wspiera pracę układu pokarmowego.

Kukamelon to doskonała propozycja dla osób poszukujących urozmaicenia w ogrodzie. Łączy w sobie atrakcyjny wygląd, unikalny smak i prostotę uprawy, będąc świetną alternatywą dla popularnych gatunków warzyw.

