Wygląda jak miniaturowy arbuz, a smakuje zupełnie inaczej. Ta roślina w Polsce wciąż jest mało znana

2026-04-29 11:12

Na pierwszy rzut oka może przypominać popularny agrest, jednak przy bliższym poznaniu jego wygląd przywodzi na myśl miniaturowego arbuza. Kukamelon, zwany też meksykańskim miniogórkiem lub mysim melonem (Melothria scabra), to intrygująca roślina pochodząca z Ameryki Środkowej. Zaskakuje łatwością uprawy, niecodziennym smakiem i dekoracyjnym wyglądem, zjednując sobie coraz szersze grono entuzjastów.

Ta roślina wygląda, jak mini arbuz. Ma szerokie zastosowanie w kuchni, a jej smak z pewnością was zaskoczy
Ta roślina wygląda, jak mini arbuz. Ma szerokie zastosowanie w kuchni, a jej smak z pewnością was zaskoczy Ta roślina wygląda, jak mini arbuz. Ma szerokie zastosowanie w kuchni, a jej smak z pewnością was zaskoczy Ta roślina wygląda, jak mini arbuz. Ma szerokie zastosowanie w kuchni, a jej smak z pewnością was zaskoczy Ta roślina wygląda, jak mini arbuz. Ma szerokie zastosowanie w kuchni, a jej smak z pewnością was zaskoczy
  • Kukamelon, nazywany także meksykańskim miniogórkiem, wywodzi się z Ameryki Środkowej.
  • Jego niewielkie owoce przypominają arbuzy, jednak oferują zupełnie inne doznania smakowe.
  • Stanowi doskonałą, zdrową przekąskę dzięki wysokiej zawartości wody, witaminy C oraz minerałów.

Kukamelon (Melothria scabra) to interesujące pnącze, które zdobywa uznanie w polskich domach i na działkach. W swoim naturalnym środowisku rośnie głównie w Meksyku. Największą uwagę przykuwają owoce tej rośliny, które do złudzenia przypominają maleńkie arbuzy z zieloną skórką i charakterystycznymi pasami. Osiągają one zaledwie od 2 do 4 centymetrów długości, co sprawia, że są wielkości przeciętnego winogrona. Jako roślina pnąca, meksykański ogórek potrafi wypuścić pędy o długości kilku metrów, dlatego najwygodniej prowadzić go na stelażach czy siatkach, podobnie jak fasolę tyczkową.

Jak smakuje kukamelon i dlaczego warto go jeść?

To, co wyróżnia kukamelona, to jego rześki smak, przypominający tradycyjnego ogórka wzbogaconego wyraźnym, kwaskowatym akcentem limonki. Ta cytrusowa nuta sprawia, że owoce te idealnie komponują się w świeżych sałatkach i znakomicie sprawdzają się jako chrupiąca przekąska. Z powodzeniem można je również wykorzystywać do urozmaicania napojów oraz przygotowywania domowych marynat.

Oprócz walorów smakowych meksykański miniogórek oferuje wiele korzyści zdrowotnych. Składa się głównie z wody, co czyni go świetnym wyborem na upalne dni. Jest przy tym bardzo niskokaloryczny. W jego składzie znajdziemy witaminę C, która wzmacnia układ odpornościowy, a także cenne witaminy z grupy B. Nie brakuje w nim również magnezu i potasu – minerałów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego i mięśniowego. Dzięki zawartości błonnika, regularne spożywanie tych małych owoców wspiera pracę układu pokarmowego.

Kukamelon to doskonała propozycja dla osób poszukujących urozmaicenia w ogrodzie. Łączy w sobie atrakcyjny wygląd, unikalny smak i prostotę uprawy, będąc świetną alternatywą dla popularnych gatunków warzyw.

Ta roślina wygląda, jak mini arbuz. Ma szerokie zastosowanie w kuchni, a jej smak z pewnością was zaskoczy
