Skolim otworzy sześć nowych stacji paliw. Manager komentuje

Pierwsza stacja Skolima okazała się komercyjnym strzałem w dziesiątkę. Piosenkarz przekształcił zwykły punkt w prawdziwą bazę dla swoich fanów, gdzie poza uzupełnieniem baku można kupić gadżety z wizerunkiem artysty, zjeść klasycznego hot-doga oraz spróbować pizzy polecanej przez popularnego youtubera znanego jako Książulo. Założyciel regularnie przypomina w sieci, że oferuje zmotoryzowanym najniższe ceny paliw w kraju, nierzadko przyciągając kierowców atrakcyjnymi zniżkami z okazji różnorodnych świąt.

Nowe stacje benzynowe Skolima

Podczas niedawnej transmisji na żywo na platformie TikTok, Konrad Skolimowski podzielił się z fanami przełomowymi wieściami. Gwiazdor muzyki tanecznej ostatecznie potwierdził krążące od dawna plotki i ogłosił, że jest w trakcie nabywania sześciu kolejnych obiektów paliwowych. Każdy z nich ma być utrzymany w charakterystycznym, latynoskim klimacie. Piosenkarz otwarcie pożalił się jednak na fakt, że największą przeszkodą w szybkim uruchomieniu działalności jest skomplikowana polska biurokracja.

Sześć stacji w tym momencie zakupuję. Tyle, ile jest papierów, żeby to uruchomić, żeby to zaczęło się lać... Już dawno byłoby sześć czy siedem stacji, gdyby nie problemy z załatwianiem tych papierów od strony prawnej. Tyle jest przy tym zachodu, tej dokumentacji są teczki. Polski biznes to więcej dokumentów, ale to każdy z tym się boryka, wiecie, jak to funkcjonuje. Oglądałem dziś projekty odnośnie stacji, będzie wesolutko, będziemy się spotykać - powiedzieli razem z babcią na live'ie.

Redakcja Eski otrzymała w tej sprawie oficjalne oświadczenie od przedstawiciela piosenkarza.

Manager Skolima zabiera głos. Zapowiada nowe inwestycje

Kariera wokalisty błyskawicznie ewoluuje na wielu płaszczyznach, wykraczając już mocno poza samą scenę muzyczną. Muzyk konsekwentnie realizuje swoją wizję tworzenia potężnego przedsiębiorstwa i wdraża plany ekspansji na rodzimym rynku. Doniesienia o powiększeniu sieci stacji paliw potwierdził ostatecznie Wojciech Woner, czyli manager reprezentujący interesy artysty.

Tak, wkrótce kilka stacji SKOLIMA pojawi się w Polsce. Jak widać muzycznie Król Latino nie spoczywa na laurach, co rusz zaskakując olbrzymimi hitami, ale także biznesowo nasz Paliwowy Szejk rozwija się w niespotykanym jak na nasz kraj tempie. Bądźcie czujni, bo wkrótce będzie dużo nowych newsów - nie tylko w tym temacie - przekazał serwisowi ESKA.pl.

Zmotoryzowanym oraz fanom twórczości pozostaje zatem wyłącznie wypatrywać kolejnych odważnych ruchów biznesowych ze strony zaradnego przedsiębiorcy.

