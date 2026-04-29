Tu spocznie Łukasz Litewka! Zostanie pochowany w wyjątkowym miejscu. Mamy zdjęcia

Łukasz Litewka nie żyje

Śmierć Łukasza Litewki to dramat, który wstrząsnął całą Polską i jedna z najbardziej poruszających historii ostatnich dni. 36-letni poseł Lewicy zginął w tragicznym wypadku rowerowym - gdy jechał jedną z ulic w Dąbrowie Górniczej, wjechał w niego samochód. Siła uderzenia była tak ogromna, że polityk zmarł na miejscu. Sprawa od początku budzi ogromne emocje.

Kierowca, który potrącił Litewkę, usłyszał zarzuty nieumyślnego spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Śledczy podkreślają, że nic nie wskazuje na celowe działanie. Mężczyzna trafił do aresztu, ale sąd dopuścił możliwość wyjścia na wolność po wpłaceniu poręczenia majątkowego. Tak też się stało. Podejrzany opuścił areszt, a decyzja sądu wywołała burzę wśród opinii publicznej. Dodatkowo pojawiły się plotki o jego rzekomych powiązaniach ze służbami, które policja stanowczo zdementowała.

Zobacz także: Koniec akcji Łatwoganga! Ile pieniędzy zebrał? Pod koniec wspomniał o zmarłym Łukaszu Litewce

Pogrzeb Łukasza Litewki

W międzyczasie trwały przygotowania do ostatniego pożegnania. Pogrzeb Litewki odbędzie się 29 kwietnia w Sosnowcu - mieście, z którym był silnie związany. Rodzina wystosowała poruszającą prośbę do żałobników, apelując o uszanowanie uroczystości i godne pożegnanie polityka. Uroczystość będzie transmitowana - będzie można ją oglądać w internecie i telewizji.

Msza święta oraz przemówienia w kościele zostaną zrealizowane przez Telewizję Polską. Sygnał telewizyjny zostanie bezpłatnie udostępniony wszystkim zainteresowanym mediom. Transmisja będzie również dostępna na kanale Sejmu w serwisie YouTube oraz na stronie internetowej Sejmu - czytamy na stronie Sejmu RP.

Zobacz także: Każdy może pożegnać Łukasza Litewkę. Niezwykła inicjatywa w internecie. Łzy cisną się do oczu

Osoby, które zgromadzą się przed kościołem pw. św. Joachima przy ul. ks. Jerzego Popiełuszki 46 będą mogły oglądać ceremonię pożegnania Litewki na telebimie.

Zgodnie z wolą Rodziny zarówno uroczystości w kościele, jak i na cmentarzu odbędą się bez udziału mediów. Uprzejmie prosimy o uszanowanie tej decyzji - czytamy w komunikacie.

Po nabożeństwie nastąpi odprowadzenie do grobu. Łukasz Litewka spocznie w nowej kwaterze, przy jednej z głównych alejek na Cmentarzu Parafialnym przy ul. Zuzanny. Miejsce pochówku nie jest przypadkowe i ma szczególne znaczenie.

Zobacz także: Prokurator apeluje do Dody po śmierci Łukasza Litewki. "Zwracam się do samej pani Doroty Rabczewskiej"

To tam spocznie Łukasz Litewka

Śmierć Litewki pozostawiła ogromną pustkę. 36-latek był nie tylko politykiem, ale przede wszystkim społecznikiem, który pomagał potrzebującym ludziom i zwierzętom. Tym bardziej symboliczne wydaje się miejsce ostatniego spoczynku Litewki.

Zostanie pochowany w pobliżu grobu Aleksandra Widery - społecznika i lekarza, który stał się inspiracją dla bohatera powieści "Ludzie bezdomni" Stefana Żeromskiego. Widera odszedł jako 35-latek, całe życie poświęcając leczeniu robotników.

Zobacz więcej zdjęć. Koniec akcji Łatwoganga! Ile zebrał? Pod koniec wspomniał o zmarłym Łukaszu Litewce

Sprawca śmiertelnego wypadku, w którym zginął Łukasz Litewka doprowadzony do prokuratury i sądu