Karolina Korwin Piotrowska po śmierci Łukasza Litewki: "To jest obrzydliwe. Wstydźcie się"

Łukasz Litewka nie żyje

Nie żyje Łukasz Litewka - znany samorządowiec i poseł Lewicy zginął w dramatycznych okolicznościach. Do wypadku doszło 23 kwietnia. Według ustaleń śledczych został potrącony przez samochód, a obrażenia okazały się śmiertelne. Informacja o jego śmierci błyskawicznie obiegła kraj i wywołała falę poruszenia. Litewka był bowiem nie tylko politykiem, ale przede wszystkim społecznikiem z ogromnym sercem. W sieci natychmiast pojawiły się setki wpisów pełnych żalu i niedowierzania. Jego działalność na rzecz potrzebujących oraz zwierząt przyniosła mu ogromną sympatię. Dla wielu był symbolem zaangażowania i autentyczności w polityce.

Śledztwo w sprawie tragedii trwa. Kierowca, który brał udział w zdarzeniu, usłyszał zarzuty dotyczące spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Sprawa wciąż jest badana, a prokuratura analizuje wszystkie okoliczności zdarzenia. Na razie nie ma informacji, by było to działanie celowe. Podejrzany opuścił areszt za poręczeniem majątkowym.

Kiedy i gdzie odbędzie się pogrzeb?

Ostatnie pożegnanie Łukasza Litewki odbędzie się 29 kwietnia w Sosnowcu – mieście, z którym był silnie związany i gdzie prowadził swoją działalność społeczną. Uroczystości pogrzebowe zgromadzą rodzinę, przyjaciół oraz mieszkańców, którzy chcą oddać mu hołd. Bliscy apelują o godne i spokojne uczczenie jego pamięci.

Co ważne, ceremonia kościelna, która rozpocznie się o godzinie 13:30 w kościele pw. św. Joachima, będzie transmitowana w sieci i w telewizji, jednak część związana z samym pochówkiem będzie miała charakter prywatny.

Msza święta oraz przemówienia w kościele zostaną zrealizowane przez Telewizję Polską. Sygnał telewizyjny zostanie bezpłatnie udostępniony wszystkim zainteresowanym mediom. Transmisja będzie również dostępna na kanale Sejmu w serwisie YouTube oraz na stronie internetowej Sejmu - czytamy na stronie Sejmu RP.

Korwin Piotrowska ostro po śmierci Litewki

Niedługo po tragicznej śmierci Litewki w sieci zaczęły pojawiać się teorie spisowe. Doda, która współpracowała z politykiem, wyznaczyła nawet nagrodę za informacje o wypadku i sprawcy. Korwin Piotrowska jest takim działaniom przeciwna.

Rozumiem żal po tragicznej śmierci posła Litewki, ale nie rozumiem nachalnego budowania sobie teraz fejmu na czyjejś tragedii. Nawoływaniem do ujawnienia danych sprawcy wypadku powinna zająć się natychmiast policja i prokuratura, zanim dojdzie do tragedii. Chcę wierzyć, że nie żyję w kraju samosądów i linczu - pisała na swoim profilu na Instagramie.

I dodała:

Nie wysyłajcie mi żadnych postów nawołujących do ujawnienia danych sprawcy. Osoby, które to zrobią, będą blokowane. Nie ma mojej zgody, przynajmniej w tej przestrzeni, na samosądy. To, co robią niektórzy teraz w sieci, nakręcając chęć do samosądu i teorie spiskowe, jest obrzydliwe, haniebne, wstydźcie się, zajmijcie się sobą.

Korwin Piotrowska ostro zareagowała na to, co zaczęło się dziać w sieci po śmierci Litewki.

Opanujcie się. Dziękuję - podsumowała dziennikarka.

Sprawca śmiertelnego wypadku, w którym zginął Łukasz Litewka doprowadzony do prokuratury i sądu