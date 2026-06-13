Julia Suryś z "Tańca z Gwiazdami" wyszła za mąż. Kolejne huczne wesele i znani goście

Uroczystość zorganizowano w iście magicznych okolicznościach, co szybko przykuło uwagę dziennikarzy oraz miłośników programu "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami". Młoda para zaprezentowała się niezwykle elegancko, a wśród zaproszonych gości znalazło się mnóstwo postaci z pierwszych stron gazet, które chętnie bawiły się na tym hucznym weselu.

Znana tancerka wzięła ślub. Gwiazda "Tańca z Gwiazdami" wyszła za sportowca

Zaledwie tydzień temu sakramentalne „tak" powiedzieli sobie inna uczestniczka tanecznego show, Daria Syta, oraz siatkarz Igor Grobelny, przyciągając na swoją imprezę tłum celebrytów. Z kolei 12 czerwca powody do radości miała kolejna gwiazda telewizji Polsat. Tego dnia Julia Suryś oficjalnie sformalizowała relację ze starszym o kilka lat zawodnikiem, z którym zaręczyła się w 2021 roku. Oboje zrobili ogromne wrażenie na przybyłych bliskich i przyjaciołach.

Suknia ślubna Julii Suryś i plejada gwiazd na weselu

Na najważniejszy dzień w życiu panna młoda wybrała zjawiskową kreację z odkrytymi ramionami, do której dobrała oryginalny welon wykończony subtelną koronką. Przyjęcie obfitowało w wyjątkowe momenty, takie jak dopracowany w każdym calu pierwszy taniec, klimatyczną przestrzeń oraz pamiątkowe zdjęcia zrobione na eleganckim, czerwonym dywanie. W tym szczególnym dniu nowożeńcom towarzyszyły koleżanki ze stacji Polsat, w tym chociażby Izabela Skierska, Ilona Krawczyńska i Sylwia Madeńska. Zdjęcia znajdziecie w naszej galerii.

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Marcin Stromecki z ŁKS Łomża to mąż Julii Suryś. Jak się poznali?

Wybranek tancerki to 32-letni zawodnik, który obecnie reprezentuje barwy drużyny ŁKS Łomża. Ich drogi skrzyżowały się po raz pierwszy właśnie na stadionie. Podczas wywiadu w programie "halo tu polsat" Julia Suryś wyznała, że udała się na mecz wraz ze swoimi rodzicami. Co ciekawe, z powodu braku odpowiednich okularów wzięła przyszłego męża za swojego znajomego. Ta zabawna wpadka zaowocowała wkrótce szybkim na pierwszą randkę.

Sonda Lubisz chodzić na wesela? Tak! Uwielbiam wesela Lubię, ale tylko wtedy, gdy to bliska rodzina lub przyjaciele Zależy od nastroju – czasem tak, czasem nie Raczej nie, wolę spokojny wieczór niż huczne imprezy Nie znoszę wesel