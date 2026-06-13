Julia Suryś z "Tańca z Gwiazdami" wyszła za mąż. Kolejne huczne wesele i znani goście

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Uroczystość zorganizowano w iście magicznych okolicznościach, co szybko przykuło uwagę dziennikarzy oraz miłośników programu "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami". Młoda para zaprezentowała się niezwykle elegancko, a wśród zaproszonych gości znalazło się mnóstwo postaci z pierwszych stron gazet, które chętnie bawiły się na tym hucznym weselu.
Znana tancerka wzięła ślub. Gwiazda "Tańca z Gwiazdami" wyszła za sportowca
Zaledwie tydzień temu sakramentalne „tak" powiedzieli sobie inna uczestniczka tanecznego show, Daria Syta, oraz siatkarz Igor Grobelny, przyciągając na swoją imprezę tłum celebrytów. Z kolei 12 czerwca powody do radości miała kolejna gwiazda telewizji Polsat. Tego dnia Julia Suryś oficjalnie sformalizowała relację ze starszym o kilka lat zawodnikiem, z którym zaręczyła się w 2021 roku. Oboje zrobili ogromne wrażenie na przybyłych bliskich i przyjaciołach.
Suknia ślubna Julii Suryś i plejada gwiazd na weselu
Na najważniejszy dzień w życiu panna młoda wybrała zjawiskową kreację z odkrytymi ramionami, do której dobrała oryginalny welon wykończony subtelną koronką. Przyjęcie obfitowało w wyjątkowe momenty, takie jak dopracowany w każdym calu pierwszy taniec, klimatyczną przestrzeń oraz pamiątkowe zdjęcia zrobione na eleganckim, czerwonym dywanie. W tym szczególnym dniu nowożeńcom towarzyszyły koleżanki ze stacji Polsat, w tym chociażby Izabela Skierska, Ilona Krawczyńska i Sylwia Madeńska. Zdjęcia znajdziecie w naszej galerii.
Marcin Stromecki z ŁKS Łomża to mąż Julii Suryś. Jak się poznali?
Wybranek tancerki to 32-letni zawodnik, który obecnie reprezentuje barwy drużyny ŁKS Łomża. Ich drogi skrzyżowały się po raz pierwszy właśnie na stadionie. Podczas wywiadu w programie "halo tu polsat" Julia Suryś wyznała, że udała się na mecz wraz ze swoimi rodzicami. Co ciekawe, z powodu braku odpowiednich okularów wzięła przyszłego męża za swojego znajomego. Ta zabawna wpadka zaowocowała wkrótce szybkim na pierwszą randkę.