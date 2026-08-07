"The Floor" wraca w nowej odsłonie. Zmiany w zasadach i gwiazdy w specjalnych odcinkach

Telewizyjny hit "The Floor", który pokochali widzowie na całym świecie, wreszcie zawitał do naszego kraju, zyskując sporą popularność. Uczestnicy podkreślają, że oprócz zaciętej walki o zwycięstwo, w programie nawiązują się szczere przyjaźnie. Stacja TVN przygotowała niespodziankę na nową ramówkę. Oprócz starć z udziałem nowych graczy, wyemitowane zostaną specjalne wydania z celebrytami. Twórcy formatu zdradzili też szczegóły dotyczące zmian w regulaminie.

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Nowe odcinki "The Floor" w TVN - kiedy? Co z VIP-ami?

Premierowe odcinki zadebiutują na antenie TVN pod koniec wakacji, a dokładnie - w ich ostatni weekend, 28 i 30 sierpnia o godzinie 19:45. Widzowie najpierw obejrzą dwa wydania specjalne - "The Floor VIP Challenge". Wśród gwiazd zobaczymy m.in. Ewę Drzyzgę, Małgorzatę Sochę, Bartosza Kurka, Agustina Egurrolę i Justynę Steczkowską, a także rozpoznawalnych influencerów. Regularna emisja została zaplanowana na wieczory od poniedziałku do czwartku o 20:50.

Kolejna odsłona programu, z nową grupą stu uczestników i dwoma odcinkami VIP, wystartuje w październiku. Wówczas w szranki staną m.in. Mateusz Hładki, Edyta Zając, Joanna Liszowska, Kubańczyk i Edyta Herbuś. W przeciwieństwie do poprzednich ramówek TVN - wiosną 2026 i jesienią 2025, tym razem produkcja zrezygnowała z realizacji trzeciego sezonu.

Gdzie nagrywany jest teleturniej "The Floor"? Kto prowadzącym?

Zdjęcia do polskiej wersji programu wciąż powstają w Holandii, skąd pochodzi oryginalna wersja "The Floor". Uczestnicy rywalizują w studiu zlokalizowanym w Amsterdamie, gdzie narodził się format. Rolę gospodarza show niezmiennie będzie pełni aktor Mikołaj Roznerski.

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Zmiany w zasadach "The Floor"

Bystrzy fani zauważą powrót do złotej kolorystyki logo, które w poprzednim sezonie miało barwę fioletową. Najważniejsze modyfikacje dotyczą jednak samej rozgrywki. Produkcja "The Floor" opublikowała w mediach społecznościowych listę nowości.

Wprowadzono opcję "zamrożenia". Gracz, który stoczy najwięcej pojedynków do 12. odcinka , otrzyma immunitet chroniący go przed wyzwaniami, dopóki na planszy pozostaną pojedyncze pola.

, otrzyma immunitet chroniący go przed wyzwaniami, dopóki na planszy pozostaną pojedyncze pola. Do gry wraca "złoty kwadrat". Trzy wygrane z rzędu pozwolą na dodanie 5 sekund do czasu w kolejnym starciu lub zmianę kategorii na jedną z dostępnych na podłodze.

Trzy wygrane z rzędu pozwolą na dodanie 5 sekund do czasu w kolejnym starciu lub zmianę kategorii na jedną z dostępnych na podłodze. Posiadacz "złotego kwadratu" będzie mógł również zmienić kategorię dwóm rywalom .

. Nowością jest "ukryty kwadrat", skrywający voucher o wartości 10 tysięcy złotych. Jego lokalizacja pozostanie tajemnicą, aż do momentu uaktywnienia pola przez losowanie lub wyzwanie.

Wielbiciele formatu z pewnością nie mogą się już doczekać premiery!

Quiz z finałowego odcinka The Floor Pytanie 1 z 10 Jakiej rasy pies znajduje się na zdjęciu? Szpic miniaturowy Samoyed Owczarek niemiecki Następne pytanie