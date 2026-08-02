Wszyscy chcą go zobaczyć na parkiecie. Mikołaj Roznerski przerwał milczenie

Mikołaj Roznerski w końcu zatańczy? Aktor zdradził kulisy rozmów z Polsatem

"Taniec z Gwiazdami" od lat przyciąga przed telewizory miliony widzów, a udział w programie często staje się dla gwiazd dużym wyzwaniem i sprawdzianem własnych możliwości. Na parkiecie pojawiali się już aktorzy, muzycy, sportowcy oraz influencerzy, którzy musieli zmierzyć się nie tylko z choreografiami, ale także ogromną presją. Jednym z nazwisk, które regularnie pojawia się w kontekście kolejnych edycji programu, jest Mikołaj Roznerski. Aktor ma ogromną rzeszę fanów, a wielu widzów od dawna przekonuje, że chętnie zobaczyłoby go w tanecznej rywalizacji. Sam zainteresowany postanowił w końcu wyjaśnić, jak wygląda sytuacja.

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Mikołaj Roznerski był o krok od "Tańca z Gwiazdami"? Aktor przerwał milczenie

W rozmowie Mikołaj Roznerski został zapytany, czy pojawiły się propozycje udziału w nowej edycji "Tańca z Gwiazdami" oraz czy istnieje szansa, aby zobaczyć go kiedyś na parkiecie. Okazuje się, że aktor rzeczywiście był brany pod uwagę. Jak przyznał, propozycje pojawiały się, jednak na razie nie zdecydował się na udział w show.

Pojawiały się propozycje - zdradził Mikołaj Roznerski.

Aktor podkreślił jednak, że dla niego udział w takim programie nie mógłby być przypadkową przygodą. Nie chciałby pojawić się na parkiecie bez odpowiedniego przygotowania, ponieważ - jak sam przyznał - taniec nie jest jego mocną stroną.

Ja po prostu, żeby wziąć udział w tym programie, to muszę się do niego dobrze przygotować, ponieważ ja nie jestem świetnym tancerzem, a w ogóle nie jestem tancerzem - wyznał.

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Roznerski z humorem opowiedział o swoim podejściu do tańca. Jak przyznał, ma własne poczucie rytmu, jednak profesjonalne choreografie wymagają od niego większej pracy.

Tańczę tak, jakby… mam swoją muzykę i swój rytm w głowie. Jestem najlepszym choreografem dla siebie. Co za choreografia mi przychodzi z trudem? Dlatego ja to muszę po prostu wypracować - powiedział.

Aktor zaznaczył, że gdyby miał wystąpić w "Tańcu z Gwiazdami", chciałby zrobić to na swoich zasadach i czerpać z tego radość. Problemem pozostaje jednak czas, którego przy intensywnej pracy zawodowej często brakuje.

A żeby mieć przyjemność bycia w tym programie, musiałbym po prostu poćwiczyć. A żeby poćwiczyć, to muszę mieć na to czas i zrezygnować z czegoś innego albo po prostu mieć swobodę - tłumaczył.

Czy to oznacza, że drzwi do programu są dla niego zamknięte? Nic bardziej mylnego. Mikołaj Roznerski nie wyklucza, że w przyszłości podejmie taneczne wyzwanie.

Jeżeli się nadarzy taka okazja i dostanę te propozycje znowu, bo może się tak zdarzyć, że nie dostanę, to myślę, że jeżeli wypracuję to tak, jak mam wypracować, żeby mieć przyjemność z tańczenia i bycia w tym programie, to czemu nie? - zdradził.

Rozmawiała Julita Buczek

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