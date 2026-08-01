Mister Supranational 2026 - wynik Polski. Tak poradził sobie Bartosz Gwiazda

Wyniki finału Mister Supranational 2026. Kto zdobył tytuł?

Decyzja o przyznaniu najwyższego lauru w konkursie Mister Supranational 2026 została ostatecznie ogłoszona. Owo wyróżnienie stanowi niezwykle pożądane trofeum w branży męskich wyborów piękności i budzi ogromne aspiracje wśród uczestników. Ostatni etap rywalizacji obfitował w niezwykłe napięcie oraz zapierające dech w piersiach widowiska artystyczne. Wydarzenie uświetniły występy znanych wokalistów i zespołów muzycznych, a zebranym gościom oraz widzom przed ekranami zaprezentowali się między innymi FiśBanda, Tatiana Okupnik, Mateusz Ziółko oraz Oktavvia. Punktem kulminacyjnym wieczoru pozostała jednak prezentacja ostatecznej klasyfikacji zawodników. O upragniony laur rywalizowali delegaci z czterdziestu jeden państw globu, a w tym zaszczytnym gronie nasz kraj dumnie reprezentował Bartosz Gwiazda.

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Które miejsce zajął Bartosz Gwiazda na Mister Supranational 2026?

Mimo ogromnego zaangażowania oraz niewątpliwego wdzięku osobistego polski reprezentant Bartosz Gwiazda zakończył swój udział na wcześniejszym etapie i nie wywalczył awansu do najlepszej dwudziestki całego zestawienia. Taki rezultat przekreślił jego szanse na walkę o ostateczne zwycięstwo podczas nowosądeckiej gali, chociaż sam występ Polaka spotkał się z wyjątkowo pozytywnymi reakcjami zgromadzonej widowni oraz zasiadających w panelu sędziowskim ekspertów.

Ostateczna klasyfikacja rywalizacji ukształtowała się w następujący sposób:

Mister Supranational 2026 - Hiszpania - Pedro Cordero

II miejsce - RPA - Marcel Roux

III miejsce - Chiny - Daniel Jiawei Li

IV miejsce - Dominikana - Ramón Alcántara

V miejsce - Meksyk - Gabriel Castañeda

Top 10: Brazylia, Curacao, Nigeria, Tajlandia, Zambia

Top 20: Kambodża, Chile, Filipiny, Indie, Malezja, Portoryko, Czechy, Turcja, Wenezuela, Wietnam

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Kim jest Bartosz Gwiazda?

Droga polskiego kandydata do świata wielkiej mody rozpoczęła się bardzo nieoczekiwanie w wieku osiemnastu lat od znalezienia zwykłej ulotki zapraszającej na przesłuchania. Zdobycie tytułu w regionalnych wyborach Mistera Beskidów błyskawicznie utorowało mu drogę do międzynarodowych sukcesów i zaowocowało prestiżowym kontraktem na rynku indyjskim. W życiu codziennym ten ambitny mężczyzna legitymuje się dyplomem Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach i spełnia się zawodowo jako certyfikowany trener personalny z pasją szkolący młodych ludzi. Starty w podobnych plebiscytach traktuje on przede wszystkim jako doskonały trening własnego charakteru oraz metodę na skuteczne budowanie głębokiego poczucia własnej wartości.