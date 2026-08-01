Mister Supranational 2026 - wynik Polski. Tak poradził sobie Bartosz Gwiazda

Adrian Rybak
Adrian Rybak
2026-08-01 23:18

Gala Mister Supranational 2026 przeszła już do historii. Ponad czterdziestu pretendentów z najdalszych zakątków świata rywalizowało w Nowym Sączu o miano najatrakcyjniejszego mężczyzny. Oceny sędziów pozwoliły wyłonić triumfatora całego wydarzenia. Znamy już ostateczne rezultaty oraz wynik naszego krajowego delegata Bartosza Gwiazdy.

Wyniki finału Mister Supranational 2026. Kto zdobył tytuł?

Decyzja o przyznaniu najwyższego lauru w konkursie Mister Supranational 2026 została ostatecznie ogłoszona. Owo wyróżnienie stanowi niezwykle pożądane trofeum w branży męskich wyborów piękności i budzi ogromne aspiracje wśród uczestników. Ostatni etap rywalizacji obfitował w niezwykłe napięcie oraz zapierające dech w piersiach widowiska artystyczne. Wydarzenie uświetniły występy znanych wokalistów i zespołów muzycznych, a zebranym gościom oraz widzom przed ekranami zaprezentowali się między innymi FiśBanda, Tatiana Okupnik, Mateusz Ziółko oraz Oktavvia. Punktem kulminacyjnym wieczoru pozostała jednak prezentacja ostatecznej klasyfikacji zawodników. O upragniony laur rywalizowali delegaci z czterdziestu jeden państw globu, a w tym zaszczytnym gronie nasz kraj dumnie reprezentował Bartosz Gwiazda.

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Które miejsce zajął Bartosz Gwiazda na Mister Supranational 2026?

Mimo ogromnego zaangażowania oraz niewątpliwego wdzięku osobistego polski reprezentant Bartosz Gwiazda zakończył swój udział na wcześniejszym etapie i nie wywalczył awansu do najlepszej dwudziestki całego zestawienia. Taki rezultat przekreślił jego szanse na walkę o ostateczne zwycięstwo podczas nowosądeckiej gali, chociaż sam występ Polaka spotkał się z wyjątkowo pozytywnymi reakcjami zgromadzonej widowni oraz zasiadających w panelu sędziowskim ekspertów.

Ostateczna klasyfikacja rywalizacji ukształtowała się w następujący sposób:

  • Mister Supranational 2026 - Hiszpania - Pedro Cordero
  • II miejsce - RPA - Marcel Roux
  • III miejsce - Chiny - Daniel Jiawei Li
  • IV miejsce - Dominikana - Ramón Alcántara
  • V miejsce - Meksyk - Gabriel Castañeda
  • Top 10: Brazylia, Curacao, Nigeria, Tajlandia, Zambia
  • Top 20: Kambodża, Chile, Filipiny, Indie, Malezja, Portoryko, Czechy, Turcja, Wenezuela, Wietnam
Pedro Cordero
Galeria zdjęć 20

Kim jest Bartosz Gwiazda? 

Droga polskiego kandydata do świata wielkiej mody rozpoczęła się bardzo nieoczekiwanie w wieku osiemnastu lat od znalezienia zwykłej ulotki zapraszającej na przesłuchania. Zdobycie tytułu w regionalnych wyborach Mistera Beskidów błyskawicznie utorowało mu drogę do międzynarodowych sukcesów i zaowocowało prestiżowym kontraktem na rynku indyjskim. W życiu codziennym ten ambitny mężczyzna legitymuje się dyplomem Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach i spełnia się zawodowo jako certyfikowany trener personalny z pasją szkolący młodych ludzi. Starty w podobnych plebiscytach traktuje on przede wszystkim jako doskonały trening własnego charakteru oraz metodę na skuteczne budowanie głębokiego poczucia własnej wartości.

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